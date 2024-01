Lezárult a nevezés az idei Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválra - a csapatok a kiírás szerint január 3-tól 20-ig jelentkezhettek az immár tizenharmadik megmérettetésre. Az érdeklődés idén is a várakozásoknak megfelelően alakult, tájékoztatta lapunkat Szarka Elemér, a rendezvényt a város önkormányzatával karöltve szervező Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnöke.

– Összesen nyolcvan csapat méri majd össze tudását, ami nagyon szép létszám

– emelte ki az elnök.

– Ha az elkövetkezendő napokban lesz érdeklődő, aki valamilyen ok miatt a jelentkezési határidőről lemaradt, még tudjuk a nevezést fogadni, de összességében a jelentkezés lezárult

– fogalmazott.

A hagyományoknak megfelelően idén is tíz kiló disznóhúst kapnak a csapatok, amelyet aztán darálnak, ízesítenek, töltenek, majd díszítenek a nap folyamán. A fesztivál kapui a sportközpontban február 10-én 8 órakor nyílnak meg, akkortól van lehetőség az asztalok elfoglalására, előkészítésére. A verseny 10 órakor indul, az elkészült kolbászokból a mintákat 12 órakor kell átadni majd a zsűrinek.

A rendezvény fővédnöke idén dr. Nagy István agrárminiszter.

Újdonság továbbá, hogy tíz bemutató asztalon a Magyar Nemzeti Vidékhálózat komlói őstermelő és kézműves partnereinek termékeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, és azok vásárlására is lehetőség nyílik.

A fesztivál ideje alatt a talpalávalót a Perfect Slágerzenekar és a Wery-Take Retró Band szolgáltatja, a sztárvendég pedig idén is DJ. Dominique, a Retro Rádió műsorvezetője, lemezlovasa, és a népszerű, értékes fődíjakkal kecsegtető tombolasorsolás se marad el. A rendezvény nemzetközi jellegét erősítve Komló testvértelepüléseiről is érkeznek versenyzők, és azokon kívül egy német-, illetve horvátországi baráti társaság is - akik hallották hírét a komlói fesztiválnak – részt vesznek a megmérettetésen.