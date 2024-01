A Volánbusz pécsi, távolsági állomásán is sokan voltak, az egyik kocsiállásnál két hölgy várta az autóbuszt, munkába igyekeztek. Mint mondták, ők is lekéstek egy buszt. Szentlőrincről érkeztek, ott több mint 10 perccel később érkezett be a járat a megállóba, volt egy csatlakozási pontjuk, 7:30-kor, ám ezt így nem érték el, a pécsi mohácsi útig szerettek volna menni.

– Most helyi járattal mennénk tovább a munkahelyre, meglátjuk, hogy az megy-e majd egyáltalán

– fogalmaztak.

Általánosságban a város buszmegállóiban egy kicsit kevesebb ember várakozott mint egy átlagos hétfő reggel. Valószínűleg akinek volt más lehetősége, most más közlekedési formát választott. Minden pécsi helyi járatú buszmegállóban már messziről látható volt a narancssárga figyelemfelhívó tájékoztatás, melyen az ügyfélszolgálat telefonszámát, a diszpécserszolgálat telefonszámát és a weboldaluk címét is feltüntették, ezzel is segítve az utasokat a tájékozódásban.

Mint arról a Tüke Busz honlapján is beszámoltak, január 28-án vasárnap a normál menetrendben 1171 járat közlekedne. A sztrájkmenetrendben e járatok 99,1 %-a, vagyis 1161 járat indításával (a normál menetrendhez képest összesen 10 járattal kevesebbel) biztosítható az elégséges szolgáltatás. Január 29-én, hétfőn a normál menetrend szerint 1884 járat indulna, a sztrájkmenetrendben e járatok 72,3%-a, vagyis 1363 járat indításával (a normál menetrendhez képest összesen 521 járattal kevesebbel) biztosítható az elégséges szolgáltatás.