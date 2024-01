Ingyenes látogatási lehetőséget kínál a vendégeiket kísérő pécsiek számára a püspökség az idei esztendőben is – a 2017-ben indított „Sz/Ékes Pécs” múzeumlátogatási program tovább folytatódik. Azaz idén is ingyenes a belépés a Pécsi Püspökség látogatható egységeibe minden pécsi lakos számára, aki bemutatja városát, elhozza vidéki, külföldi rokonait, vendégeit, partnereit. A Pécsi Püspökség a Szent László emlékévben indította a „Sz/Ékes Pécs” múzeumlátogatási programot, amelynek sikere azóta is töretlen.

Cél, hogy a pécsiek büszkén mutathassák be vendégeiknek szeretett városuk értékeit. A Pécsi Egyházmegye tájékoztatójában kiemeli azt is, hogy a püspökség fontosnak tartja, hogy a megismerésnek ne legyen akadálya a belépődíjak ismételt és gyakori megfizetése. Ezért a pécsi lakcímkártya bemutatásával a pécsi lakosok látogatásai továbbra is ingyenesek, ha vidéki, külföldi ismerőseiket, rokonaikat kísérik. A program részeként látogatható a Pécsi Székesegyház, a Dzsámi, a Püspöki Palota, és a KincsTár.