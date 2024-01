A szülők szerint már lassan egy esztendeje, de legalábbis már fél éve is annak, hogy az egyik legnépszerűbb játszótéren, a Tüskésréten körbefutó bicikliútra betontömbökből kiálló jelzőkarókat helyeztek el. Vélhetően a pécsi önkormányzat részéről történt az akció, hiszen elvileg az önkormányzatnak, vagy a Biokomnak kellene rendben tartania a területet – de ennek nyomát leginkább nagyítóval látni.

Csak a szerencsén múlott

Eddig csak a szerencsén múlott, hogy az ott tekerő, szaladgáló gyermekek nem verték be a fejüket a betontömbökbe, vagy estek át rajtuk úgy, hogy kórházba szállítsák őket súlyos sérüléssel.

A balesetveszélyes öltettel egyébként az lehetett a cél, hogy az ottani, szintén balesetveszélyes, földbe süllyesztett aprócska, hónapok óta javításra váró trambulint szalagokkal elkerítsék. Igaz, ezzel a kiszakadt trambulin nem lett biztonságosabb, hiszen a szalag alatt még egy ötéves gyermek is átfér és ugyanúgy kitörheti lábát a lyukban.

Leszakadt a hinta is félig

A játszótéren ugyanakkor a fészekhinta is félig le van már szakadva, de az ottani, környezettudatosságra nevelő játékelemek sem működnek, ahogyan a mosdó állapota is hagy kívánnivalót maga után.

A prémium egy százaléka

A közel egy négyzetméteres trambulin javítása a becslések szerint 50–100 ezer forint lenne – egy baloldali haveri cég túlárazottan 200 ezret kérhet – , ez az összeg pedig a Biokom Nkft. igazgatójának, Meixner Barnának az éves fizetésen felül neki juttatandó 13 milliós prémiumnak az egy százalékát teszi ki nagyjából.