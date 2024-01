Az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány az elmúlt évek hagyományait folytatva, idén is megtartotta a popcorn napot. Melyen közel harmincféle pattogatott kukoricát kóstolhattak meg a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztályán tartózkodó gyerekek, volt pekándiós, mogyorókrémes és epres is, számoltak be erről az alapítvány közösségi oldalán.

A hangulatos esemény után néhány nappal, január 25-én 12 és 18 óra között pedig garázsvásár keretében jótékonysági jelmezvásárt rendeznek. Amelyen gyerek és felnőtt jelmezeket, kiegészítőket kínálnak az érdeklődőknek adományért cserébe. A vásár vállfás és turkálós lesz, Pécsen, a Nagy Lajos király útja 9-ben, az irodaház aljánál. A garázsvásáron befolyó bevételekkel, mint mindig, most is a gyermekklinika Onkohematológiai Osztályon folyó munkát, ezzel pedig a dél-dunántúli daganatos és leukémiás gyermekeket lehet támogatni.