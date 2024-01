A Komplex tervezés 1 tantárgy hallgatói egyenként ezeknek az elveknek és funkcionális igényeknek megfelelően egy építészeti fejlesztési tervet, valamint egy épületkerámia iparművészeti részlettervet dolgoznak ki a szemeszter során, amelynek válogatott esszenciáját, egy kiadványt és egy kiállítás digitális állományát a kar átnyújtja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. részére. A terveket egy kiállítás keretében mutatjuk be, várakozásaink szerint ezek egy széles szakmai és társadalmi közegben is érdeklődésre találnak. A kiállítás legjobb munkáit díjazni kívánjuk. Az épületkerámia olyan izgalmas anyag számunkra, amellyel mint kutatási témával a jövőben is foglalkozni kívánunk mind az akadémiai, mind a tudományos TDK és a doktori témakiírásokban is