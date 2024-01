SZEPTEMBER

Pálinka az ásványvizes palackban

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal baranyai ellenőrei egy palack ásványvizet vásároltak egy kocsmában, azonban amikor a revizor kinyitotta a palackot és inni kezdett belőle, elég nagy meglepetés érte. A palackban a legdurvább kerítésszaggató itóka volt.

Az elsápadt alkalmazott és a kocsmát üzemeltető egyéni vállalkozó együtt győzködték a revizorokat, hogy a pálinka egy másik alkalmazotté, aki bizony szeret időnként belehúzni.

Az italhűtőből előkerült egy újabb palack pálinka is. Az italok eredetét a vállalkozó nem tudta igazolni, ezért azokat a hivatal munkatársai lefoglalták és jövedéki eljárást indítottak.

Szabálytalanul működtetett automaták

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták szabályos működtetésének ellenőrzése kiemelt fontosságú. Az elmúlt időszakban két olyan eset is akadt Baranyában, amikor az automata működtetése több szempontból sem felelt meg a szabályoknak.

Az egyik vállalkozó kávéautomatákat üzemeltetett két városban, azonban egyiket sem regisztrálta, és az AFE-egységek egyedi azonosítószámot sem tüntette fel a gépeken. A többszörös mulasztás miatt 450 ezer forint mulasztási bírságot kell fizetnie.

A másik szabálysértő a testvérétől kapott édességautomatát üzemeltette adószám hiányában és regisztráció nélkül. Erről a berendezésről is hiányzott a regisztrációs szám, valamint az AFE AP szám is. Az adózónak a mulasztások miatt 200 ezer forint bírságot kell fizetnie.

Kedvezményes áfa a vendéglátásban

Az étkezőhelyi vendéglátásban a kedvezményes, 5 százalékos adómérték az étel- és helyben készített, alkoholmentes italforgalomra alkalmazható, ha az a TESZOR’ 15 szerint 56.10-es kódú, vagyis az éttermi és mozgóvendéglátás alá tartozik, és az ügylet (azonnali, helyben fogyasztást biztosító) szolgáltatásnak minősül.

Ebbe a tevékenységi csoportba tartozik az ételszolgáltatás teljes kiszolgálással, az ételszolgáltatás vasúti étkezőkocsiban, az önkiszolgáló ételkiszolgálás, és az egyéb ételszolgáltatás (például ételkészítés elvitelre, fagylaltozók, cukrászdák, szendvics értékesítése automatán keresztül).

A kedvezményes adómérték alkalmazásának nem akadálya, ha az étel nem helyben készült, csak az a fontos, hogy az ételek és italok közvetlen fogyasztásra alkalmasak legyenek.

Nem tartozik a kedvezményes adómérték alá például a rendezvényi étkeztetés és az üzemi étkeztetés sem.

A kizárólag italforgalmat tartalmazó szolgáltatás csak abban az esetben tartozik a kedvezményes adómérték alá, ha a felszolgált ital helyben készült és nem tartalmaz alkoholt, valamint éttermi és mozgó vendéglátás keretében valósul meg.

Amennyiben a szolgáltató nem különíti el a kedvezményes adómértékű és azon kívüli forgalom adóalapját, például fix áras korlátlan étel- és italfogyasztásról van szó vagy olyan fix áras menüt kínál, amelyhez egy palackozott üdítő is tartozik, akkor a 27 százalékos áfamértéket kell alkalmaznia.

Az alkoholt tartalmazó étel nem akadálya a kedvezményes adómérték alkalmazásának, mert az ételre nem vonatkozik az alkoholmentesség.

A zárjegykezelés legfontosabb szabályai

Az elmúlt időszakban több esetben találkoztak a NAV baranyai munkatársai a vendéglátóhelyek ellenőrzésekor zárjegy nélküli, igazolatlan eredetű alkoholtermékekkel.

Az alkoholtermék („rövid ital”) zárjegyköteles jövedéki terméknek minősül, amelyet csak zárjeggyel ellátva szabad belföldön forgalmazni. A vendéglátóhelyeken és a kiskereskedelmi üzletekben a forgalmazási céllal tartott alkoholterméket csak zárjeggyel ellátva lehet jogszerűen birtokolni.

Ha az alkoholtermék zárjegye levált, de a terméket tovább kívánja az adózó forgalmazni, akkor azt leltárba kell venni kétpéldányos leltárjegyzéken, és a leltáradatokat a következő munkanap végéig a NAV-nak be kell jelenteni a ”Bejelentés a szabadforgalomban levált, sérült zárjegy pótlásának igényéről” elnevezésű, NAV_J35 jelű nyomtatványon. Az italt ki kell vonni a forgalomból, és a levált zárjeggyel együtt, elkülönítve kell tárolni az üzlet raktárában vagy más, kiszolgálásra nem használt részében.

A hivatal munkatársai az új zárjegy felhelyezésével egyidejűleg a levált zárjegyet megsemmisítik, vagy elszállítják.

Abban az esetben, ha a gyűjtőcsomagolás felbontásakor talál az adózó zárjegy nélküli alkoholterméket, akkor azt is haladéktalanul, és véglegesen ki kell vonni a forgalomból, arról szintén leltárjegyzéket kell készíteni, és be kell jelenteni a NAV-hoz.

Zárjegyköteles alkoholtermék esetén az eredet és a jogszerű birtoklás igazolásaként a zárjegy, és az adózó nevére szóló számla vagy szállítólevél, vagy borkísérő okmány, vagy e-EKO dokumentum fogadható el.

Amennyiben az adózó nem tudja bemutatni a levált zárjegyet, nem mentesülhet a zárjegy hiányának jogkövetkezményei alól, még azzal a „szokásos” védekezéssel sem, hogy a zárjegy a palack kibontásakor leesett, vagy a palackról a hűtőben tárolásakor leázott.

A jövedéki szabályok megsértése miatt alkalmazott szankciókon (jövedéki bírság, elkobzás, üzletzárás) túl egyéb következményei is lehetnek a szabálytalan zárjegykezelésnek, mint például a kivaalanyiság megszűnése, és az ezzel járó kedvező adózási mód elvesztése.

A témában részletes tájékoztató olvasható a NAV 86-os számú, jövedéki kis- és nagykereskedelemről szóló információs füzetében, amely a hivatal honlapján is elérhető.

OKTÓBER

Trükkös megbízások

Reneszánszát éli egy régi adóelkerülési módszer, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Baranya vármegyei munkatársai szűrtek ki: jellemzően a vendéglátósok munkaszerződés helyett megbízási szerződést kötnek a munkavállalókkal azért, hogy elkerüljék

az alkalmazottak szabályos foglalkoztatásával járó kötelezettségeket. Ez a stratégia – dolgozónként – akár egymillió forintos bírság kiszabását is maga után vonhatja.

A vizsgált adózók megbízási szerződéssel alkalmaztak szakácsokat, konyhai kisegítőket, és ezekben életszerűtlenül alacsony megbízási díjakat határoztak meg. Mivel az adott hónapra kifizetett megbízási díjak nem érték el a minimálbér 30 százalékát – 2023-ban a 69 600 forintot –, így nem jött létre biztosítási jogviszony, ezért nem kellett bejelenteniük a dolgozókat.

Egy vendéglős azzal is próbálkozott, hogy a konyhai dolgozókkal HACCP-ellenőri feladatokra kötött szerződést, mivel úgy gondolta, hogy ezzel igazolhatja jelenlétüket, és így nem kell a személyzetet bejelentenie. A problémát az okozta, hogy azon túl, hogy a dolgozók nem ismerték az élelmiszer-biztonsági kockázatelemző rendszert, azaz nem tudtak a szerződés szerinti munkakörük mibenlétéről, az adóellenőrzés idején éppen mosogattak és egyéb kisegítő munkákat végeztek a konyhában.

A NAV nem a szerződés elnevezése, hanem a munkavégzés szerződés szerinti tényleges tartalma szerint dönti el, hogy a foglalkoztatás szabályos-e, például, ha megbízási szerződéssel úgy foglalkoztat a munkáltató valakit, hogy valójában leplezett munkaviszonyról van szó. Az ellenőrzött vendéglátók és kereskedők egyike sem tudta trükkjeivel megkerülni a jogszerű foglalkoztatás megállapítását.

A dolgozónkénti akár egymillió forintos mulasztási bírság mellett további büntetésként a szabálytalankodók felkerülnek „A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók” és „A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók” nyilvános listájára is. Ezek az adózók a szabálytalan foglalkoztatás miatt adóvizsgálatra és az üzletük lezárására is számíthatnak.

Pálinka a horgonykamrában

Szerbia felől érkezett magyar vizekre egy üres szlovák uszály, melynek háromfős legénysége vámmentes áruként csak két-két doboz cigarettát és egy-egy liter alkoholt jelentett be a NAV mohácsi határkirendeltségén szolgálatot teljesítő pénzügyőröknek.

A hivatal munkatársai a hajó átvizsgálásakor, a horgonykamrában 80 liter ismeretlen eredetű alkoholt találtak fóliával és kabátokkal letakarva. A pálinka eredetét a legénység tagjai nem tudták hitelt érdemlően igazolni sem számlával, sem egyéb dokumentummal, azonban azt elmondták, hogy 3 ezer forintért vásárolták literjét.

A pénzügyőrök a pálinkát lefoglalták, és 266 ezer forint bírság megfizetésére kötelezték a hajó személyzetét. A kapitány és a két matróz az összeget azonnal megfizette, így folytathatták az útjukat.

Az ismeretlen eredetű italokat a szabálytalan birtoklás, forgalmazás, valamint az egészségügyi kockázat miatt meg kell semmisíteni, ez lesz a sorsa a 80 liter pálinkának is.

Egy hőszivattyú titkos élete

A NAV baranyai munkatársai adózói életút- és kockázatelemzés eredményeképpen jutottak el egy kockázatosnak minősített vállalkozáshoz, mely az ellenőrzött időszakban, az áfabevallásában levonásba helyezte egy használt hőszivattyú beszerzéséről szóló számla áfatartalmát, amelyet egy magánszemélynek értékesített tovább, beszereléssel együtt. A vevő a saját családi házába történt beszerelést követően otthonfelújítási támogatást vett igénybe. Az ellenőrzéskor az eladó cég nem tudta igazolni a gép eredetét, és a továbbértékesítés a magánszemély felé, a beszerelési költséggel együtt, alacsonyabb áron történt, mint amennyiért a vállalkozás beszerezte a hőszivattyút.

A berendezés egyedi azonosító adatai ismeretében a hivatal munkatársai megkeresték a gyártót, és a kapott információk alapján már nyomon tudták követni, hogy hogyan cserélt gazdát a hőszivattyú. Kiderült, hogy már évekkel korábban leszállították a gépet a beszerelés helyszínére egy másik társaságnak, amely jelenleg is tulajdonosa szivattyúnak, és a cégvezető szerint nem volt tudomásuk arról, hogy beszerelték. Ennek a társaságnak a vezetője a vevő rokona.

Az eladó cég és a vevő nyilatkozatai zavarosak és ellentmondásosak voltak a hőszivattyú beszerzését és eladását illetően, valamint bizonyítani sem tudták az ügylet szabályos lebonyolítását, ezért a revizorok a 675 ezer forint áfa levonásba helyezését és a 328 ezer forint áfa visszaigénylését megakadályozták.

NOVEMBER

Halottak napi ellenőrzések tapasztalatai Baranyában

A NAV baranyai munkatársai a halloweenhez, a mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódóan - az adótraffipaxban előre tájékoztatva az érintetteket - Pécsett, Mohácson, Sásdon, Szigetváron, Harkányban, Komlón és Szentlőrincen 122 ellenőrzést végeztek a – főként közterületen – gyertyákat, mécseseket, virágokat, kegytárgyakat és egyéb kiegészítőket árusítóknál.

Az ellenőrök a próbavásárlások során négy alkalommal egyáltalán nem kaptak a nyugtát a vásárláskor, egy esetben a nyugtát nem a tényleges ellenértékről állították ki, valamint az egyik árus helytelenül alkalmazta az áfamértéket. A foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálatakor két dolgozónál derült ki, hogy a munkáltatójuk nem jelentette be az alkalmazásukat.

A szabályszegők között többen is visszaesők voltak: egy virágárus korábban be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatott, most pedig a nyugtaadást mulasztotta el. Egy másik árus pedig rövid időn belül másodszor sem adott nyugtát a vásárlásról.

Összesen nyolc esetben állapítottak meg szabálytalanságot a revizorok. A mulasztók többszázezer forintos bírságra is számíthatnak.

DECEMBER

A taktikázásnál célravezetőbb az önkéntes jogkövetés

Mindent megpróbált megtenni, hogy kibújjon az adózás alól egy napenergiát hasznosító rendszerek eladásával foglalkozó társaság. Áfabevallásaiban nem szerepelt fizetendő adó, az ellenőrzéskor pedig visszatartotta a bekért dokumentumokat, és nem működött együtt a revizorokkal.

Az adózó az áfabevallásaiban kötelezettséget nem vallott, ezért a hivatal kockázatkezelési rendszere – a tevékenységet és az Online Számla rendszer adatait elemezve – jelezte a revizoroknak, hogy a bevallásban nem a valós adatok szerepelnek.

A NAV első körben megpróbálta önkéntes jogkövetésre felhívni az adózót, de a támogató eljárás sikertelen maradt, akárcsak az ezután indult jogkövetési vizsgálat. Az adóellenőrzés megkezdése után a cég menteni próbálta a menthetőt, és az adószámlájára több millió forintot átutalt, remélve az adóbírság csökkentését. Együttműködési hajlandóságot viszont továbbra sem mutatott, iratokat nem adott át, a kapcsolatot nem vette fel a hivatal munkatársaival.

Az ellenőrök a közösségi beszerzésekre vonatkozó kontrolladatok alapján nemzetközi információt kértek. A válasz nyomán rendelkezésükre álltak a külföldi beszállító által átadott iratok, amelyek az adózó vevőire vonatkozó adatokat is tartalmaztak. A fellelt vevők megküldték a cég kibocsátott számláit, amelyek alapján a revizorok megállapították a társaság fizetendő áfáját és környezetvédelmi termékdíját.

Ezek után hirtelen előkerültek a cég által befogadott számlák is, amelyeknek áfatartalmát levonásba akarták helyezni. A társaság, hogy elkerülje a becslési eljárást, átadta a környezetvédelmi termékdíjról szóló nyilvántartását, és néhány kibocsátott számlát is. A nyilvántartás azonban értelmezhetetlen tételeket tartalmazott – mint például a háromnyolcad darab raklap –, az átadott számlákat pedig már a vevők révén ismerte a hatóság.

Az időhúzással csak halasztani tudta adókötelezettségei megállapítását, viszont a támogató eljárás sikerével szemben, az akadályozás miatt csaknem 2 millió forint eljárási bírság rakódott a fizetendő adóra.

A több mint 13 millió forintos adófizetési kötelezettség megállapítását nem kerülhette el az adózó, a részben becsléssel megállapított adóeltitkolás miatt pedig emelt összegű adóbírsággal kell számolnia. Az önkéntes jogkövetés célravezetőbb és „olcsóbb” lett volna.

Nem jött be a manőver a közösségi adószámmal

Egy vadkamerát eladó cég spanyol vevője magánszemély volt és nem volt közösségi adószáma, az eladó mégis adómentes közösségi termékértékesítés miatt akarta visszaigényelni a beszerzési ár áfáját.

Az eladó közösségi értékesítési számláinak mindegyike módosító, helyesbítő számla volt, amit hónapokkal az adás-vétel után állítottak ki a vevő később megszerzett közösségi adószámának feltüntetésével. A számlázó program adatexportjából azonban kiderült, hogy az eredeti számlákon nem volt vevői közösségi adószám, csak egy azonosíthatatlan sorszám.

A vadkamerákat az eredeti számlák szerinti teljesítési időpontban leszállították, amit a spanyol adóhatóság is megerősített. Mint ahogy azt is, hogy a spanyol vevő első beszerzései a magyar eladótól nem adóalanyként, hanem magánszemélyként történtek a közösségi adószám kiadása előtt.

Mindezek alapján a magyar eladó termékértékesítése nem lehetett adómentes. A NAV határozatának kézhezvétele után lemondott fellebbezési jogáról, így megillette a feltételes adóbírság-kedvezmény. A 2,5 millió forint adókülönbözetet megfizette, így csak az adóbírság felét kell lerónia.