,,Fontos hírünk, hogy a Made in Pécs 2024-es díjátadóján Nívódíjat vehettünk át a Pécsi Galériával és a Pintér-kert Arborétummal (jelölt-társainkkal) együtt.

Még fontosabb, hogy kisközösségeink idén is aktívak, és 2024-ben is számíthatunk régi/új partnereink támogatására - együtt is tervezhetünk (megvalósíthatunk) programokat a pécsbányaiak és a Pécsett élők örömére illetve érdekében.

Egy társadalmi bázis építő pályázatban is benne vagyunk idén, mely Pécsbánya-kutatással indul. Ebben segítségünkre lesznek a PTE szociológia, kommunikáció és közösségszervező szakos hallgatói és tanáraik.

Erről és 2024-es egyéb terveinkről kívánunk beszámolni Önöknek

február 9-én (pénteken) 15 órától tartandó sajtótájékoztatónkon, mely alkalommal (a farsang szellemében) vendégséggel várjuk Önöket és kollégáikat.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat 2024. február 5-ig jelezzék a következő e-mail-címre küldött rövid üzenettel:[email protected]

Aznap farsangi ajándék-programmal várjuk önkénteseink, támogatóink, adományozóink és partnereink családjait (MASZKALÉPÉS). A program 16 órakor kezdődik köszöntővel és maszkkészítő foglalkozással.”