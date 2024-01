A téli hónapokban a rászorulók megsegítésére idén is országos adománygyűjtést hirdetett a Magyar Református Szeretetszolgálat – a Felebarát program ezúttal is élelemmel, tűzifával és utalványok formájában anyagi támogatással is segíti a nélkülözőket.

A karitatív szervezet tájékoztatója szerint a negyedéves adománygyűjtés célja, hogy január és március között jelentősebb mértékben, személyre szabottan támogassák a leginkább rászorulókat, a kérelmező egyéni szükségletének megfelelően. A megélhetési gondokkal küzdőket tartós élelmiszercsomagokkal, tisztító- és tisztálkodási szerekkel, továbbá indokolt esetben utalvány formájában anyagi támogatással segítik.

Aki adományozóként csatlakozni szeretne a Felebarát programhoz, január 5. és március 31. között a 1358-as adományhívásával megteheti – minden hívás 500 forint felajánlást jelent. Ezen kívül az adomany.jobbadni.hu weboldalon, illetve a szervezet bankszámlaszámára történő utalással is lehet segíteni.