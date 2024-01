Nincs terv a bevétel növelésére

Ilyen előzmények után a ZSÖK gazdálkodása és cégvezetése a minap is vihart kavart. Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek Frakció vezetője a legutóbbi közgyűlésen felidézte, hogy Hummel Márknak a néhány hónappal ezelőtti meghallgatásakor sem volt víziója arról, hogyan is szeretne bevételt növelni, immár viszont írásban is kijelentette, hogy erre nem is készül.

– Semmi elképzelése nincs arról, hogy hogyan építsen stratégiát, hogy a programok még több embert vonzzanak, hatékonyabbak legyenek. Rossz döntést hozott az önkormányzat a vezető kinevezésekor

– összegzett a frakcióvezető. Erre válaszul a baloldaliaknak azonnal a jegyáremelés gondolata ugrott be, és Péterffy Attila egyik alpolgármestere, Ruzsa Csaba meglehetősen indulatosan érvelt amellett, hogy ők aztán nem emelnek árat, illetve bérleti díjakat.

Vidéki zászlóshajó lehetne a negyed

Csakhogy Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető lehűtötte. A nemzeti politikus felszólalásának lényege az volt, hogy ő szót sem ejtett jegyáremelésről, hanem arról, miként kellene több ember számára vonzóvá tenni a pécsi kulturális létesítményt, hogyan lehet olyan izgalmas programokat szervezni, amelyekkel sokakat meg tudnak mozgatni. A több bevétel után pedig színvonalasabb programokat tudnának lebonyolítani, és a Zsolnay Negyed be tudná tölteni azt a szerepet, amire eredetileg létrehozták: a magyar kultúra vidéki zászlóshajójaként működjön – mondta.