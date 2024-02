Ugyanis mint a szervezettől megtudtuk, a menstruációs szegénység több száz nőt érint Pécsen is és sokan közülük regisztrálva vannak az egyesületnél. Ez azt jelenti, hogy van olyan nő, aki aki iskolába, dolgozni se tud elmenni bizonyos napokon emiatt. Rongyokhoz, újrahasználathoz folyamodnak, ami komoly fertőzésekhez is vezethet. Tehát az ő számukra is gyűjtenek most.

Szívesen fogadnak női táskákat, nem használt ékszereket, bontatlan kozmetikai szereket, intim higiéniai termékeket, óvszert, tisztálkodási szereket, hajfestéket, kendőket, övet, vitamint. S a tavasz közeledtével akár virágmagot, hagymás tavaszi virágokat is. Az egészségügyi betéteket egész évben fogadják, a szárnyas normálra és az éjszakaira van a legnagyobb igény.