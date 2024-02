A legtöbben vízkereszt környékén szabadulnak meg a karácsonyfától, ám van aki még csak ezután dobja majd ki a fenyőt. Pécsen sétálva is sok helyen láthatunk még kukák mellett árválkodó fákat.

– Ismereteim szerint január 31-ig tart a fenyőfák elszállításának időszaka Pécsett. Ez igencsak érdekes, mert rengeteg helyen látni még a kukák mellett a tűlevelűeket. Ráadásul sok helyen egyszerűen csak a járdára kitették, a kapu mellé a feleslegessé vált fát, amit biztos, hogy a szolgáltató nem fog elvinni

– fogalmazta meg észrevételeit olvasónk.

Hírportálunkon is beszámoltunk róla korábban, hogy a közszolgáltatást végző Dél-Kom Nonprofit Kft. munkatársai január 8-tól megkezdik a fenyőfák begyűjtését. A gyűjtés január 31-ig, az egyes baranyai településekhez, utcákhoz tartozó kommunális hulladék szállítási napokon (kapacitástól függően) történik - írtuk.

Így tehát február első napjaiban felmerülhet a kérdés, hogy mi lesz azokkal a fákkal, amit még nem vittek el, netán csak ezután kerülnek majd utcára.

A társaság tájékoztatott, hogy február elseje után is elviszik a fákat, a kommunális járatok és a zöldjáratok szedik majd össze az utcára került fenyőket, amelyiknek éppen kapacitása van rá. A Dél-Komhoz sok esetben érkezett bejelentés arról, hogy elfújta a szél a fákat, vagy azok nem a kukák mellett vannak, ezeket a bejelentéseket is kezelni fogják, és begyűjtik a fákat. Kérik, hogy lehetőség szerint a 1,5 méteresnél nagyobb fákat kettévágva helyezzék ki a lakosok, ezzel elősegítve az elszállítást. Érdekesség, hogy eddig mintegy 39 680 kilogramm fát gyűjtöttek be.