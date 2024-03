Ha keleti irányból indulunk, akkor balra az első stadion a pécsi Bőrgyári Torna Clubé, ami nem számít csodának. Hiszen már az 1930-as években igény mutatkozott a munkások részéről arra, hogy építsenek maguknak egy pályát. Ezt a gyár vezetői, de főleg a tulajdonosai is támogatták, így nőhetett ki a földből a beruházás. Bőrgyár már nem nagyon létezik, igaz, a régi területe jól körülhatárolható. Ma Várkői Ferenc tornászról van elkeresztelve, ott jelenleg a városi diákság sportol.

A másik oldalon, kissé visszább áll a régi PVSK-s csarnok. A II. világégés után, egy valamikori vasúti szertárat alakítottak át, szintén dolgozói igények alapján. A kosárlabdázók, az ökölvívók, később a cselgáncsozók is ott leltek otthonra. Már átadásakor is régi falakról volt szó, de a kor igényeinek megfelelt. A leírások szerint hatalmas sportcsatákat láthattak ott a drukkerek. A telt ház is szinte garantáltnak számított, igaz, kevés nézőnek jutott hely.