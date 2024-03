– Újraköthettem volna, dupla összegért ugyanennél a biztosítónál, de inkább váltottam. Az új biztosítónál is közel 150 ezer az éves díj, tehát jóval magasabb, mint előtte volt, de mivel nem először volt inkorrekt a korábbi cég, nem náluk kötöttem újra a cascomat – mesélte olvasónk. Mint elmondta, korábban a fiának is egyoldalúan szüntette meg a szerződését ugyanez a cég. Ő négy évig évente 100 ezer forintot fizetett be. Ekkor volt egy javíthatatlan kavicsfelverődése, ami miatt szélvédőt kellett cserélni. Ennek költsége 300 ezer forint volt 10 százalék önrésszel. Miután a biztosító kifizette a káreseményt, azonnali hatállyal megszüntette a szerződést, és újra sem tudta kötni, várnia kellett egy évet, azután pedig a bónuszok elvesztésével tudott ismét casco biztosítást kötni a Volvo V60 phev típusú, szintén 2014-es autójára. Egyébként ő minden korábbi autójára ennél a biztosítónál kötötte meg a cascot, szóval még nála is azt lehetett mondani, hogy jóval több volt a befizetés, mint a kifizetés.



Több oka is lehet a felmondásnak

A casco szerződést a biztosító és a szerződő is egyoldalúan megszüntetheti, utóbbira egyébként több a példa. Ha viszont a biztosító szünteti meg a szerződést, annak is több oka lehet, mint például a díjnemfizetés, vagy hogy a jármű betöltötte azt a korhatárt, amely felett a biztosító már nem vállal fedezetet. Egy bizonyos kor felett a biztosítók kezdetben limitálhatják a kártérítési összegeket, vagy nagyobb önrészt állapíthatnak meg. A fenti példáknál egyik sem áll fent, hiszen egyértelműen látszik, hogy mindkét esetben csakis a díj duplájára emelése volt a cél.