A Széchenyi István Egyetem nemcsak elkötelezett a fenntarthatóság iránt, de képzéseivel és kutatásaival aktívan hozzá is járul e célok eléréséhez. Legyen szó körforgásos megoldásokról, energetikai fejlesztésekről, hidrogéngazdaságról, vállalatirányítási innovációkról, autonóm közlekedésről, elektromobilitásról, precíziós gazdálkodásról, drónokról, digitalizációról, mesterséges intelligenciáról, 5G-ről vagy akár egészségügyet támogató fejlesztésekről, a fenntarthatóságot alapvető szempontként kezeljük. Ebben a témakörben a tavalyihoz hasonlóan idén is nagyszabású, nemzetközi tudományos konferenciát rendezünk. A platformhoz azért is nagy örömmel csatlakoztunk, mert a hallgatók, a vállalatok és a felsőoktatási rangsorok készítői egyaránt figyelemmel kísérik az egyetemek fenntarthatósági lépéseit