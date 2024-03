A Mandulás kemping és a Bőrklinika ingatlancseréje kapcsán hűtlen kezelés miatt tett feljelentést Körömi Attila, Péterffy Attila polgármester egykori főtámogatója, programírója Az ügyben el is rendelték a nyomozást, amely során azt is vizsgálhatják, hogy a pécsi önkormányzat által megrendelt és egy volt MSZP-s képviselővel még jóvá is hagyatott szakvélemények megállják-e a helyüket, azaz valóban 800 milliót ért a volt Mandulás kemping, amennyiért végül a csereügyletbe betolták a Bőrklinika ingatlanával szemen. A vizsgálatban az egyik lényeges körülmény lehet az, hogy az ingatlanbecslésben a kempinget lakóövezeti besorolással vetették össze, miközben az szálláshely funkciót tölt be, így értékét akár magasabbra is becsülhették a kritikák szerint.

Mandulás kempingnek a romjait a pécsiek pénzéből takarítják el

Fotó: Laufer László

A Mandulás kempinget mindenesetre a cserében megszerezték Péterffyék, de Körömi Attila számos alkalommal hívta fel a figyelmet arra is, hogy vízvédelmi, vízbázis védelmi, illetve helyi jelentőségű természetvédelmi területről van szó, ezért is különös jelentősége van annak, hogy az tele van szemetelve és romos. Lapunknak úgy érvelt, hogy elfogadhatatlan, hogy Péterffy és a bizniszt jóváhagyó képviselők szemet hunytak a területen uralkodó állapotok felett, és azt lerohadt és veszélyes hulladékokkal teli állapotban vették át, a kármentesítés összege pedig egyáltalán nem ismert. Ezért újabb feljelentést is tett hűtlen kezelés gyanúja miatt tavaly.

Nemrég az ügyben egy, a városházi propagandában egyáltalán nem megjelenő polgármesteri határozatban viszont felbukkant egy konkrétum arról, hogy mindez mennyibe is kerül a pécsieknek. Péterffy ugyanis arról döntött egyszemélyben, hogy a kempingben található hulladék eltakarítására több mint hárommilliót ad a pécsiek közvagyonából a Biokom Nkft.-nek. Információink szerint tavaly már legalább 16 milliót költöttek a területen található szeméthalmok és romok eltakarítására.

Mocskosan vették át a Mandulás kempinget

A történet érdekessége – és erre alapozott a feljelentő is érvelésében –, hogy a kempingben uralkodó áldatlan állapotok kapcsán 2021-ben az akkori tulajdonostól, tehát az MSZP-s Puch Lászlótól is kérte Péterffy, hogy "jó gazdaként kezelje az egykori kempinget, azaz tegye rendezetté a területet és a betonromokat takarítsa el". Ám az a füle botját sem mozdította, Péterffy pedig semmilyen érdemi lépést nem tett azért, hogy ez megtörténjen. Akkoriban ráadásul egy olyan baloldali ügyvezetővel levelezett Péterffy, akit a Zuschlag-perben bűnügy miatt elítéltek, ő volt ugyanis a kempinget birtokló Amandula Kft.-nek az igazgatója.

Közismert, hogy Puch László MSZP-s oligarcha segítette a polgármesteri kampányban Péterffyt, és őt hosszú ideig Gyurcsány Ferenc DK-elnök mellett a legbefolyásosabbnak tartották számon a városházán.

Luxusvillákat akartak

A Péterffy Attilához kapcsolható baloldali oligarchacsoport egyébként luxusvillanegyedet húzott volna fel a területen, csakhogy ezt a nemzeti oldal megakadályozta, lapunk pedig feltáró cikksorozatban mutatta be a körülményeket. A Mandulás kemping területén egyébként a szakemberek szerint védett és fokozottan védett növények találhatók (fehér madársisak, gérbics, kislevelű nőszőfű, nagyezerjófű, jerikói lonc, piritógyökér, kosborok).

A legjelentősebb botanikai értéket, egy fokozottan védett orchideafaj 30-50 egyedes állománya képviseli, amelyeknek értéke egyedenként 250 ezer forint.

Ilyen volt, amikor dolgoztak a képviselők és a polgármester is: