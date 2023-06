Senki nem tudja, mennyibe kerül majd

Körömi Attila szerint elfogadhatatlan, hogy Péterffy Attila és az ügyletet jóváhagyó képviselők szemet hunytak a kempingben uralkodó állapotok felett, és a kempinget lerothadt és veszélyes hulladékokkal terhelt állapotban vették át, a kármentesítés összege pedig egyáltalán nem ismert. Ezért az ügyben a kialakult helyzet miatt újabb feljelentést tett hűtlen kezelés gyanúja miatt.

– A városvezetőknek, képviselőknek személyesen, kalapáccsal és vésővel kellene elbontaniuk a romokat és kipucolni a területet, miután elengedték ezt a kötelezettséget a korábbi tulajdonosnak. A Biokom Nkft. dolgozik most ezen, az is kérdés, hogy az erre fordított költségeket elkülönítetten, nyomon követhető módon kezelik-e, vagy pedig nem és az egész beleömlik a cég költségvetésébe kihámozhatatlanul. A Biokom a munkára rengeteg pénzt fordít, noha ezt az Amandula Kft.-nek kellett volna megtennie. Majd most a mi adónkból, például az én tanári fizetésemnek az adójából oldják meg – nyilatkozta lapunknak.

Körömi a korábbi feljelentése mellett feljelentés-kiegészítést tett ugyan, de nem kizárt, hogy két egymástól eltérő ügyben nyomoznak, hiszen kétféle ügylet kapcsán merültek fel súlyos kérdések, amiket a hatóságnak kell tisztáznia.