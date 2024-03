A Biokom közleményben számolt be róla, hogy az önkormányzat döntése nyomán Pécs fizetős parkoló zónáiban a négynapos hosszú hétvégén ingyenes lesz a parkolás, azaz március 29-től április 1-ig nem kell parkolójegyet vásárolni. A négy nap alatt ingyenesen lehet használni a BIOKOM NKft. felüljáró alatti „Boccaccio” parkolóját is. A forgalomcsillapított övezetekben azonban ekkor is engedélyhez kötött a behajtás és a várakozás.

A Siklósi út 52. sz. alatti ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása:

március 28-a csütörtök: 08:00-14:00-ig

március 29-e és április 1-je között zárva lesz.

április 2-a kedd: 08:00-16:00-ig

A Pécsi Köztemető Siklósi út 43. sz. alatti ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása:

március 28-a csütörtök: 08:00-14:30-ig

március 29-e és április 1-je között zárva lesz.

április 2-a kedd: 08:00-15:30-ig

Temetés ügyintézéshez - az iroda zárva tartása alatt is - a temető honlapján lehet időpontot foglalni.