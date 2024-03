Ahogy öt esztendővel ezelőtt, az MSZP mellett most is Gyurcsány Ferenc indítja a polgármester választáson Péterffy Attilát. A politikus ugyanakkor a szocialista-DK-s hátteret megpróbálja elrejteni, hiszen szüksége van azokra a szavazatokra is, akik nem értenek egyet a jelenleg DK-s Gyurcsány Ferencnek az MSZP élén végzett tevékenységével. Közismert ugyanis, hogy Gyurcsány idején riogatták a magyarokat azzal, hogy 23 millió román veszi majd el a a trianoni határokon belül élő magyarok munkáját, amivel burkoltak a magyar anyanyelvet használó, azt minden súlyos nehézség árán megtartó, az elnyomás és elszigeteltségük ellenére a magyar identitását megőrző több százezres magyar közösségéket románozták le. A kettős állampolgársággal szembeni fellépésük éppen ugyanebben a szellemben fogant, és a DK-sok háttérvilágában ma is elfogadott a határon túliakkal szembeni fellépés, kirekesztő véleménynyilvánítás. A 2006-os rendőrterror idején is Gyurcsány volt a kormányfő, amikor agyba-főbe vertek ártatlan embereket, fiatalokat, nőket az azonosítószám nélküli rendőrök. A DK-s támogatásért csérébe most retteghet Péterffy, nem mondhat bármit.

Retteghet Gyurcsánytól, főnökétől Péterffy

Retteghet, ezért nem felelt

A fentiek kapcsán intézett kérdést Barkóczi Csaba fideszes képviselő Péterffyhez, miután a baloldali képviselőjelöltek listája alapján egyre nagyobb teret kaphat Pécsen a Gyurcsány Ferenc vezette DK, még a fővárosi Gréczy Zsolt parlamenti képviselő, Gyurcsány Ferenc egyik jobbkeze is irodát nyitott a pécsi belvárosban.

Barkóczi megkérdezte: miért érzi úgy Péterffy, hogy Gyurcsánynak nagyobb érdekérvényesítő erőt kell adni – a baloldali polgármester csak annyit mondott, hogy nem érzi úgy. Ezt követően pedig azt is felvette a jobboldali városatya, hogy Gyurcsány Ferenc politikájával tud-e azonosulni, de Péterffy nem válaszolt, mondván, a véleményét megtartja magának, holott pécsi polgármesterként, Gyurcsány jelöltjeként ez már nem csupán magánügy.

Egyértelmű, hogy ki a főnök

Péterffytől azt is megkérdezte Barkóczí, hogy részt vett-e a kettős állampolgárságról történő népszavazáson, valamint a 2006-os rendőrterrorról mi a véleménye, egyetértett-e azzal, ahogy fellépett a kormány a demonstrálókkal szemben. Arra is kitért, hogy egyetértett-e a volt MSZP-s miniszterelnök, a DK jelenlegi elnöke által véghez vitt megszorításokkal, de Péterffy csak arra emlékezett, hogy távfűtőként be tudott-e gyújtani a pécsi erőmű kazánjaiba, más emlékeit magának megtartja.

A történtek kapcsán egyértelműen kirajzolódott, hogy a városvezető annyira tarthat Gyurcsánytól, hogy még a legkisebb kritikát sem merte megfogalmazni a DK elnökével szemben. Nem véletlenül, hiszen már járt Pécsen Gyurcsány akkor is eligazításon, amikor a baloldali koalícióból többen is kiléptek, és akkor az egyik DK-s alpolgármestert eltávolították Péterffyék a belső hatalmi harcuk, helyezkedések közepette.

Alább közöljük Csizmadia Péter, a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) pécsi polgármester-jelöltjének közleményét.

Aki Péterffyre szavaz, az Gyurcsányra szavaz



"Minden pécsinek tudnia kell, hogy aki Péterffy Attilára és csapatára szavaz, az valójában Gyurcsányra szavaz.

A keddi pécsi közgyűlésen ismét bebizonyosodott, hogy a valamiért nagyon rettegő baloldali városvezetés aljas gyurcsányi trükkökkel próbál lejáratni. Szavaimat, amelyeket egyértelműen a Péterffyről és bandájáról, az az a DK-uralta városvezetésről fogalmaztam meg, hazug módon a pécsiekre próbálta tolni városházi propagandagépezet.

Egyértelmű, hogy azért támadnak, mert el mertem mondani Gyurcsány Ferencről a véleményem. Aki Gyurcsányról elmondja az igazat, azt Péterffyék megpróbálják ellehetetleníteni. Elkeserítő, hogy Péterffy Attilának Gyurcsányék diktálják a tempót!

Az a Gyurcsány Ferenc, akinek nevét Péterffy ki sem meri mondani. Annak ellenére sem, hogy képviselőtársam, Barkóczi Csaba világosan és érthetően szólította fel az ülésen a jelenlegi polgármestert: tisztázza viszonyulását a DK elnöke irányába! Ennyit minimum megérdemelnek a pécsiek, azonban egyenes válasz helyett csak terelést kaptak.

Péterffyék elkezdték szokásos kampányukat, mert attól félnek, hogy a pécsiek a közelgő önkormányzati választáson leváltják őket, és így búcsút mondhatnak jól fizető állásaiknak. A város lakói azonban átlátnak a szitán, az álságos és kétszínű baloldali akciókon, a folyamatos hazudozáson.

Kétségtelen, hogy Pécsen változás kell! Gyurcsányi trükkök helyett felelős, a pécsieket szolgáló vezetésre van szüksége a városnak. Mi a pécsiek bizalmából rendet teszünk!"