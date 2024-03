A TOP Pluszos pályázat keretén belül az épület fűtésének, világításának felújítása mellett nem csak egy tárgyalóteremmel bővül majd az intézmény, hanem egy külön lépcsővel ellátott tetőteraszt alakítanak ki. A lakosok itt is kikapcsolódhatnak majd, nyaranta vendéglátó egységet is terveznek itt működtetni. Innen ráláthatnak a Kemencés udvarra, a faluközpontra és a szabadtéri színpadra, valamint a játszótérre is, így a gyermekeiket kísérő szülők is megpihenhetnek majd a helyszínen. Emellett a játszótéren is új rugós játékokat szerelnek fel.