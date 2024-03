Ahogyan 2019-ben az MSZP és a DK támogatásával indult a polgármesteri posztért Péterffy Attila baloldali politikus, 2024-ben is hasonlóképpen így tesz. Az ellenzék főalakjának, Gyurcsány Ferencnek a támogatását élvező volt erőműves információink szerint annak idején a nemzeti oldalnál is házalt saját magával, csakhogy a jobboldalon visszautasították a politikust.

Trükk: megint beveti a Péterffy-Gyurcsány duó

Fotó: Löffler Péter

A trükk lényege

Aztán a módszerük az lett, amit az MSZP-P frakciószövetségbe bekerült Mellár Tamásnál is alkalmaztak: a függetlenség álcája mögé bújva pozícióhoz juttatni a baloldali politikust, hogy később egy szűk elit a városi kasszához kerülhessen közel.

2019-ben ehhez Mellár Tamás által akkoriban vezetett Mindenki Pécsért Egyesületet használták fel, de Péterffyt a megválasztása után aztán a saját egyesülete sem tűrte meg, gyakorlatilag egyszerűen kirúgták az antidemokratikus módszerei miatt. Ezt követően került képbe a Pécs Jövője Egyesület, amely névadója lett az MSZP-DK-s uralom alatt álló városvezető koalíciónak. Az egyesület élére 2022-ben, a baloldal számára elbukott parlamenti választás után került az a Bodnár Imre ügyvéd, aki még MSZP-s képviselőjelöltséggel is próbálkozott – sikertelenül. Az ügyvéd-politikus az ügyvédkamarai elnöki posztot is megcélozta, de a józanul gondolkozó, realista jogászok is kikosarazták. Bodnár ugyanis addigra már széles körben arról vált nevezetessé, hogy a balos ügyvédbarátaival fékeveszett támadásokat indított azokkal szemben, akik az előző városvezetéssel kapcsolatban álltak, mindezt Péterffy jóvoltából mesés órabérért. A sokak szerint inkább csak leszámolósdit és nyomozósdit játszó pécsi baloldali ügyvédcsoport ugyan átláthatóságot ígért, de mindeddig nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan milyen teljesítési igazolások, dokumentumok alapján tehettek zsebre tízmilliókat az elmúlt években. Az sem világos, hogy mekkora összegért és hol dolgoztak, vagy sertepeltéltek a pécsi közvagyon körül Bodnárék.

Bodnárra mindenesetre jellemző, hogy a fideszeseket ellenségeinek tekinti, ennek megfelelő például az önkormányzati lapban egészoldalas hirdetést jelentetett meg, amiben a Pécs Jövője Frakciószövetség nevében az előző városvezetést szidta a csúsztatásokkal hemzsegő támadásában.

A csavar, ami mögött súlyos ok lehet

A képlet, a trükk tehát megvan: Péterffynek Gyurcsány jelöltjeként ismét civil szervezet mögé kell bújni, csakhogy a Pécs Jővője Egyesület erre valamiért mégsem alkalmas. Az elmúlt években félmilliárdba kerülő önkormányzati lap baloldali főszerkesztője ugyan ezt a körülményt észre sem vette, pedig ők lehettek jelen Péterffy szűkkörű "sajtóbeszélgetésén", amelyen bejelentették, hogy egy jogilag másik egyesület, a Pécs Jövőéért Egyesület indítja Péterffyt és politikusbarátait a választáson.

Mint megírtuk, nemrég kiderült, hogy Péterffy belsős, baráti ügyvédkörével állt kapcsolatban az az ügyvédnő, aki ellen – forrásaink szerint 200 milliós értékben elkövetett – csalás gyanúja miatt indult nyomozás, és a polgármester háttérszervezete körül gyanús mozgások indultak el. A néhány betű eltéréstől eltekintve szinte ugyanaz a neve a két szervezetnek, de még a céljaik is hasonlóak, éppúgy Bodnár mindkettőnek az elnöke.

Tagadta Péterffy, de...

Miután a Péterffy által is támogatott Márki-Zay Péter, a bukott baloldali miniszterelnök-jelölt elárulta, hogy amerikai pénzek érkeztek a Mindenki Magyarországa Mozgalom kampányára, a nemzetbiztonsági szolgálatok kiderítették, hogy közel négymilliárd forintnyi dollárt kaptak különböző amerikai és svájci szervezetektől a baloldalon. A Mindenki Magyarországa Mozgalomnak jelentős pécsi kapcsolatai vannak, hiszen Baranyából Mellár Tamás a mozgalom egyik alapítója, s bár Péterffy eddig tagadta, hogy kapott volna külföldi pénzt, ezt az állítást már korábban is kétségbe vonták.

Köztudott, hogy a külföldi befolyásolási kísérlet miatt hozták létre a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amely nemcsak a pártokat, hanem a magukat civilnek nevező, de politikai tevékenységet folytató szervezetek külföldi támogatását is ellenőrizheti.

A fentiek után nagy kérdés, hogy mi szükség lehet arra, hogy egy – elvileg – pénzügyileg és jogilag is megfelelően működő szervezetből ugyanazok a személyek még egy, teljesen hasonlót létrehozzanak, hacsak nem az, hogy valamit szeretnének elrejteni a nyilvánosság elől?