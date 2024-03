Alkalmatlan – ezt a minősítést azoktól a személyektől kapta Péterfy Attila jelenlegi polgármester, akik 2019-ben a helyhatósági választáson elindították. Ennél hitelesebb forrásokat nem is lehetne találni, hiszen ha már a saját, volt főtámogatói is azt mondják róla, hogy nem alkalmas a város vezetésére, akkor aligha tévedhetnek. Emlékezetes az is, hogy Péterffyt a megválasztása után nem sokkal még a saját jelölőszervezete, a Mindenki Pécsért Egyesület is kizárta soraiból, mert nem teljesítette azt, hogy "demokratikus módon, az átláthatóság teljes tiszteletben tartása mellett végzi a munkáját".