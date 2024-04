A köpönyeg.hu írása szerint De nem csak a növényzet gyakorol ránk ilyen hatást. Az ART (Attention Restoration Theory) vagyis figyelem-helyreállítási hipotézis szerint a madárdal is hasonlóan pozitívan hat az elménkre – ezt ráadásul kísérletek is igazolják.

A zaj lehet pozitív vagy negatív is – bár maga a zaj kifejezés igen negatív. A közlekedési zajok sajnos akár jelentős mértékben is képesek fokozni a depressziót és rontani a mentális állapotot. Ezzel szemben a madárdal – pontosabban a vizsgálatnak alávetett rigódal a depresszió és a szorongás ellen is hatékonyan lép fel. Ezt egy 295 ember bevonásával készült kísérlet is egyértelműen igazolta.