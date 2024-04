A korral jelentkeznek a kopások, melyek érintik a gerincet felépítő minden elemet. A kopási folyamat az első évtizedekben döntően a porckorongon észlelhető, repedések, szakadások, porckorongsérv alakul ki. A csigolyákat összekapcsoló ízületek elváltozásai általában már a porckorong kopását követően, annak következtében jönnek létre. Beszűkülhet az idegek lefutási helye, a gerinccsatorna, emellett kóros elmozdulások, mozgások jöhetnek létre, kopásos deformitások keletkezhetnek. Hogy mi vezet ide, mire figyeljünk és mit tegyünk a nagyobb baj megelőzéséért, arról a kérdéskör pécsi szakemberét, dr. Schwarcz Attila idegsebész-professzort kérdeztük.

– A gerincbetegségeket illetően rengeteg statisztika készült, de kijelenthetem, az élete során minden ember érez valamikor jelentősebb gerincfájdalmat, ami több napig is eltart. Ez a természetes öregedés része, legalább annyira, mint a nagy ízületek, a térd-, a csípő-, a vállfájdalmak. De míg mondjuk a térdízületnek csak saját beidegzése van, addig a gerinc magába foglalja a központi idegrendszert is. Ha ott kopás, csontfelrakódás vagy szűkület jelentkezik, az a normál ízületi fájdalmon túl a gerincvelő vagy az idegszálak összenyomódásával is járhat.

– Mi a leggyakoribb gerincprobléma időskorban?

– Nincs kifejezetten listavezető, több fájdalmas gond is jelentkezhet egyszerre vagy külön-külön. Mindenesetre azt nem árt megjegyezni, ha egy ilyen derékfájdalom fél évnél tovább tart, akkor célszerű kivizsgáltatni. A fájdalom fontos jelző, mert nemcsak a degeneratív elváltozásokra, de a gyulladásokra, daganatokra is felhívja a figyelmet. Azt is érdemes észrevenni, ha csökken a járástávolságunk. Továbbá idősebb hölgyeknél gyakori a csontritkulás miatti csigolyatörés.

– Igaz, hogy a nyugdíjas korosztály fél a gerincműtétektől?

– Nem emlékszem a több évtizedes praxisomban olyan műtéti esetre, ahol gerinckopás miatt operált beteg tolókocsiban ment volna haza. Összességében egy százalékon belül van az olyan esetek száma, amikor valami rosszul sikerül. Izomcsoportok gyengülhetnek a beavatkozás hatására, vérzés, gyulladás alakulhat ki. Az idősebbek valóban jobban félnek a kés alá feküdni, de ez mindenféle műtétre igaz.

– Sokan vélekednek úgy, hogy nem érdemes a porckorongsérvet megoperálni, mert idővel ugyanolyan rossz lesz úgy is, mint a műtét előtt volt. Igaz ez a vélekedés?

– A porckorongsérv alapvetően egy degeneratív folyamat. Valóban visszajöhet a fájdalom, de nem azért, mert megoperálták, hanem mert a korral tovább gyengül a porcszövet. Azt viszont mindenkinek érdemes megjegyeznie, hogy a porckorongsérvnél jelentkező nagy fájdalmak után érdemes várni két hónapot, mert a betegek átlag hetven százaléka műtét nélkül is meggyógyul. Ha két hónap után is jelentős fájdalmakat érez a beteg, akkor hasznosabb a műtét. Amikor pedig idegrendszeri tünetek is jelentkeznek (lábgyengülés, vizelettartási gondok), akkor minél hamarabb operációra van szükség.

– Mi okozza a gerincbetegek számának növekedését? A számítógép előtti gubbasztás, a több ülőmunka?

– Tény, hogy napjainkban az életmód már nem is mozgásszegény, sokkal inkább mozgásmentes. Az ülőmunka valóban közrejátszhat, de ennél sokkal nagyobb mértékben az a növekedés oka, hogy jóval tovább él az ember, mint harminc-ötven évvel ezelőtt. Napjainkban nagyon sok a 75-90 éves beteg.

– Kit nevezhetünk idős betegnek?

– Az orvosi kategorizálás úgy szól, hogy aki a napi sétát mindig elvégzi, az az életkorának megfelelő mozgást végez. Aki ezen felül még legalább szezonálisan fizikai aktivitásra is képes, az fiatalabbnak tekinthető a koránál.

– Meddig műthető az ember?

– Kilencven esztendőnél húzhatunk mesterségesen egy határvonalat, amikortól már csak életveszélyes helyzetekben van operáció. Mindemellett műtöttünk már 89 éves embert, de ilyenkor inkább a fájdalomcsökkentő konzervatív megoldások kapják a főszerepet.

–Hogyan vigyázzanak a gerincükre a 60 felettiek?

– Nem lehet mindenre odafigyelni, mert a gerincbetegségek egy része genetikai eredetű. Persze az nagyon nem használ, ha extrém fizikai terheléseket kap fiatalkorban a gerinc. Viszont általánosságban az aktív élet (ami egy kicsit megemeli a normál pulzusszámot), a rendszeres napi séta mindenképpen jó hatással van a gerincre is.