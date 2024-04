A határmenti településen jelentősen csökkent az esetleges áramszünetek esélye az új áramhálózat kiépítésével. A fejlesztés során a jövőre is gondoltak, az új hálózatot megnövelt kapacitásokkal tervezték, utat nyitva a település energetikai beruházásainak. Az új vezetékhálózattal a természetvédelem is nyert: ahogyan 2018 óta az E.ON minden újonnan épülő hálózata, a hiricsi is úgy épült, hogy biztonságot jelent a falu madarai számára. A kiépítés során különös figyelmet fordítottak a falu gólyáira és gólyafészkeire: a madarak ezentúl stabil fém fészekmagasítón költhetnek. A részletekre is odafigyelő fejlesztés költsége mintegy 30 millió forint, a beruházást az E.ON saját forrásból finanszírozta.