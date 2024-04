Óvodások és általános iskolás tanulók figyelmébe ajánlják azt a rajzpályázatot, melynek középpontjában az UNESCO Bioszféra rezervátum részét képező három nagy folyónk, a Duna, a Dráva és a Mura áll – olvasható a DDNP oldalán. A Bioszféra rezervátumról szól a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság egész napos családi rendezvénye is, melyet a Föld Napja dátumához igazodva, 2024. április 20-án tart Pécsett, a Tettyén, szakmai szervezetek együttműködésével – itt lesz a rajzpályázat eredményhirdetése és a díjátadója! Maximum A3-as méretű alkotásokat várnak, a művek elkészítésének technikája szabadon választható. A beadás határideje 2024. április 8. (hétfő) 16.00, a műveket személyesen, postán, vagy szkennelés után e-mailben is be lehet küldeni. A díjazás három korcsoportban történik: óvodás, 1-4. osztályos, 5-8. osztályos.

A részletes pályázati felhívás ide kattintva érhető el.