Idén is lehet nevezni a kedvencversenyre! A tavalyi évhez hasonlóan most is bemutatjuk a szerkesztőség tagjainak kiskedvenceit. Mi értelemszerűen nem indulhatunk az említett versenyen, de egy rövid videó keretében, és néhány szóban megmutatjuk azokat, akik bearanyozzák a mindennapjainkat.

Lana:

Lana (Lana Del Rey után kapta a nevét...), svájci juhász, hároméves, pont néhány napja lett ennyi, a videó Orfűn készült, imád sétálni ott.

Codi:

Az internetkábelek réme, aki bármiből képes játékot csinálni.

Folti:

Folti kutyus, Foxi-tacskó keverék szuka, három hónapja van velünk. Mentett kutyus, a harkányi állatvédőktől fogadtuk örökbe. A kezdő kutyasulit már elvégezte a nEBuló kutyaiskolában. Jelenleg középhaladó tanfolyamra jár. Nagyon okos, tanulékony, játékos kutya, imádja a gyerekeket.

Mázli:

Mázlit popcornnal és sült krumplival lehet letéríteni a szagok rejtelmes ösvényéről.

Kodiak:

Rengeteg trükköt tud bemutatni, a gazdik nagyon büszkék rá.

Maci:

Ha tehetné, akkor egész nap futkározna.