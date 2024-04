Április 12-én, pénteken érkeztünk a helyszínre, ahol épp a madarak és fák napja alkalmából rendezett tanulmányi verseny területi fordulója zajlott. A felső tagozatos diákok több iskolából érkeztek, hogy összemérjék tudásukat. A vetélkedő első része a Tettye Oktatási Központban zajlott, majd Komlós Attila a Duna–Dráva Nemzeti Park marketing- és kommunikációs menedzsere vezetésével megismerhették a Pintér-kert növényeit.

A Pintér-kert nagy népszerűségnek örvend

Fotó: Mohay Réka

Így többek között két, most virágzó rózsafajtával, a fás bazsarózsával, mely egy viszonylag elterjedt és rendkívül látványos növény, több példánya is látható az arborétumban. Szintén kivirágzott a különleges, fokozottan védett bánáti bazsarózsa is. Ennek eredeti hazája a Kelet-Mecsek, ott található természetes formájában, ám a Pintér-kertben is megcsodálható néhány tő.

– Három-négy hét előnyben van a természet a sokéves átlaghoz képest, ennyire korán még nem emlékszem, hogy megjelentek volna ezek a növények

– mondta el Komlós Attila.