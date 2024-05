A Misina Természet és Állatvédő Egyesület standja nagy kedvenc volt a gyerekek körében. Itt simogatni is lehetett az állatokat. Volt kutya, nyúl, tengerimalac, a bátrabbak különböző hüllőfajtákkal, teknősökkel is ismerkedhettek. A Tüke Busz Zrt. egy elektromos buszt is elvitt a rendezvényre, melyet kívül-belül meg lehetett nézni. A nagyobb gyerekeket pedig a buszközlekedéssel, utazással kapcsolatos kvízzel is várták. A Tettye Forrásház is kitelepült, náluk a vízhez kötődő játékokkal lehetett időt tölteni. S aki megszomjazott itt fel is frissíthette magát. A Pirogránit Udvaron különböző járműveket lehetett kipróbálni, vagy akar egy rögtönzött kis versenyen részt venni.



A legérdekesebb gyereknapi programelemek

A PTE-PEAC vívószakosztálya is részt vett a programon, nálunk mindenki kipróbálhatta, hogy milyen ügyesen bánik a karddal. A Robotika Pécs jóvoltából az érdeklődők robotokat programozhattak. Két alkalommal is tartottak extrém sport bemutatót, melyet tátott szájjal néztek a kicsik és nagyobbak is. A Varázsóra, a negyed állandó hétvégi programja pedig most kültéri helyszínen várta látványos kísérleteivel a gyerekeket. A tűzoltó gyakorlatot is sokan ki szerették volna próbálni, érthető módon. Itt a gyerekek igazi tűzoltókká válhattak, és felnőtt segítséggel fékezhették meg a tüzet.

Volt lángos, fagylalt, kürtőskalács, vattacukor, minifánk, pattogatott kukorica és gofri is. Negatívumként talán az erős napsütést lehetne említeni, de erről a szervezők nem tehetnek. Fényvédő krémmel, kalappal, folyadékkal felszerelkezve senkit sem érhetett meglepetés. S több beltéri program, játéklehetőség is volt, ha már túl sok volt a napsütésből, bent lehetett egy kicsit hűsölni szülőknek, gyerekeknek egyaránt.