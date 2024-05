– A pécsi városházából a köznyelvben Mutyiháza lett – mondta a parlamenti felszólalása elején Hoppál Péter, Pécs fideszes parlamenti képviselője. A honatya a pécsi városházát körüllengő bűnügyi eljárásokról beszélt.

Bűnügyi eljárások sorozata

Fotó: Laufer László

Bűnügyi eljárások sorozata

– Folyamatosan botrányoktól hangos Pécs baloldali városvezetése. Az egykori bőrklinika egymilliárdos értékű épületét nagyjából 200 milliót érő, baloldali érdekkörök birtokában lévő Mandulás-kempingre cserélték el, az ügyben rendőrségi nyomozás indult.

Beszélt arról az ügyről is, amikor Péterffy helyettese, Ruzsa Csaba külsős munkáért is kapott fizetést jogilag erősen megkérdőjelezhető módon, miközben alpolgármesteri fizetését is megkapta, ami 40 millió forint volt nagyjából – emiatt szintén nyomozás indult. Botrányok övezik a város lakásgazdálkodását is, a másik baloldali alpolgármester, Nyőgéri Lajos alá tartozó terület mutyijai miatt két rendőrségi nyomozás indult. Nyőgérit rágalmazásért már jogerősen elítélték, korábban több céget is bedöntött, ezért még egy egyszerű cég vezetésétől is évekre eltiltották.

Hoppál a felszólalásában megemlítette, hogy a balos vezetésű önkormányzat 400 milliót inkasszált a pécsi kistérségi társulás számlájáról, ami még a városi jegyző szerint is jogszerűtlen volt – emiatt szintén nyomoznak a hatóságok. A pécsi 30-40 millióba kerülő zebrák ügyében is felszólalt, mondván Mohácson ennek töredékébe kerül egy gyalogátkelőhely.

Lapunk korábban azt is megírta, hogy még a szintén baloldali fővárosban is egy 6 sávos úton átvezető, jelzőlámpás zebrára költenek annyit, mint Pécsen egy kis utcában.

– A pécsi civilnek álcázott városvezető koalíció valójában Gyurcsány Ferenc vezette baloldal helyi emberei, a DK, az MSZP, a Jobbik, a Momentum és a Párbeszéd jelöltjei, akik a városházából Mutyiházát csináltak és kiszivattyúzzák a pécsiek pénzét – mondta Hoppál.

Látják a pécsiek, mi történik

– A pécsiek látják és hallják, hogyan lopják szét Gyurcsány Ferenc emberei a fővárost és valószínűleg ugyanaz a brancs, mert 2010 előtt megtanulták a módszert nyilván az egész országra kiterjesztve, így Pécsre is. És van is miből lopniuk

– reagált Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára az Országgyűlésben. Mint mondta, a város iparűzési adóbevétele az elmúlt négy-öt évben másfélszeresére nőtt, köszönhetően a kormány politikájának, miszerint Pécset sem hagyta magára.

– Ez a bevétel a pécsieket kellene, hogy szolgálja, de az a helyzet, hogy most ez nem látszik és ha kormány nem állt volna a pécsiek mellé, akkor a repülőteret sem lehetett volna megmenteni és fejleszteni

– mondta. Kiemelte, az M6-os autópálya folytatását, amivel a várost összekötik Horvátországgal. A Péterffy-féle és a gyurcsányi pénzszivattyú Pécsen is működik, nem szabad ezt hagyni – fogalmazott, kitérve arra, hogy júniusban a pécsiek leválthatják a mostani városvezetést.