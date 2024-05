A Mandulásban rendezett családi nap során délután háromtól Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara kezdi meg a bemutatók sorát, majd fél négytől a Mecsek Táncegyüttessel táncházon vehetnek részt a Mandulásba látogatók.

Négy órától Richard Davidson bűvész mutat be látványos, interaktív trükköket a kíváncsi gyermekek számára.

Öttől Villuth András bábjátékos előadása várja a fiatalokat.

A program folyamán, délután három és öt óra között népi játékok, öko társasjátékok, valamint kézműves foglalkozás és arcfestés is helyet kap a Mandulásban.

A gyereknapi program házigazdája Kővári János képviselő.

– A Mecseket többször meg kellett védenünk az elmúlt majdnem húsz évben, amiben én is aktívan közreműködtem – mondta Kővári János. – Először a radartól kellett megvédenünk a tubesi csúcsot, később a Mecsekben kétszer is újra akarták nyitni az uránbányát. Szerencsére a közös erőfeszítéseknek hála, ezt is sikerült elkerülni. A Mandulás kemping pedig arról híresült el, hogy három éve be akarták építeni luxus lakóparknak, a városvezetés erre engedélyt adott volna. Akkor is, és mind a három esetben pécsi civilek összefogásával sikerült megvédenünk a Mecseket attól, hogy akár beépítsék, akár olyan tevékenység kapjon helyet, ami káros lett volna az emberi egészségre vagy a természetre.

– Korábban Tubes-napként ünnepeltünk, ez mostanra Mandulás Nap nevet kapta. A lényege továbbra is az, hogy a Mecsek szeretetére, védelmének fontosságára hívja fel a családok figyelmét. Fontos hozzátenni, hogy a jövőben is csak olyan ruházásokat fogunk vagy folytatni, vagy engedni megvalósulni, amely igazodik a természeti környezethez és tiszteletben tartja azt – mondta el Kővári János.