„Miért telepít plakáterdőt a városban az MSZP-DK polgármesterjelöltje, Péterffy Attila?" – tette fel a kérdést Körömi Attila, volt momentumos politikus abban a sajtóközleményben, amelyet a közösségi oldalán hozott nyilvánosságra. A polgármester egykori támogatója azt követően számolt be részletesen Péterffy és az "átvilágítások" kapcsán nagyjából 100 millióval gazdagodó ügyvédkör feje, Bodnár Imre ügyeiről, hogy a Területi Választási Bizottság elé került a Péterffy-Bodnár duó ténykedése miatti jogorvoslat.

Legtisztátalanabb folyamat Péterffyék körül

Körömi vitatta, hogy a Gyurcsány Ferenccel szövetkező társaság jogszerűen indulhat el a választáson, mert szerinte a baloldaliak csoportja megsértette a választási eljárásról szóló törvény egyik alapelvét jelentő „jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást”. A Területi Választási Bizottságtól ezért azt kérte, hogy a Pécs Jövőjéért Egyesület jelöltjeit – tehát Péterffyt és közösségét – egyáltalán ne is vegyék nyilvántartásba. Mint közölte, az egyesület céljai között szerepel az is, hogy az országgyűlés választásokon képviselőjelölteket állít és indít”, ami nyilvánvalóan sérti a tételes jogot, hiszen ilyet nem tehetne. Ezért már a szervezet bírósági bejegyzése is megkérdőjelezhető. A fentiek alapján tehát Bodnár, aki – papíron elvileg – jogvégzett, "vagy nem ismeri a választási eljárásról szóló törvényt, vagy komolytalanul állt hozzá az új egyesület bejegyzéséhez, de leginkább a kettő együtt".

Körömi közölte, miközben Péterffy a „tisztesség” kifejezést helyezte el a plakátjaim, ezzel szöges ellentétben van az, ahogy a "pécsi önkormányzatiság történetében – lassan történelmében – a legtisztátalanabb folyamat lengi körül a Pécs Jövőjéért Egyesület jelöltállítását".

A tartalmi kérdést nem is vizsgálhatták

A Területi Választási Bizottság egyébként Körömi jogorvoslati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül utasította el, a beadvány lényegi tartalmával nem foglalkozott. Azt közölték, hogy ilyen ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést, de egy kúriai állásfoglalás alapján Körömi nem minősül érintettnek, mert nem éri közvetlen jogsérelem.

Ebből a logikából az fakad, hogy Körömi szerint "a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértése nem számít közvetlen jogsérelemnek".

A döntést abból a szempontból is vitatta, hogy "ezen értelmezés mentén a választópolgároknak a választások tisztaságának megőrzése érdekében tett erőfeszítései nem, illetve alig-alig képesek elérni céljukat".

Totális kavarás és káosz

Megírtuk, hogy Körömi Attila a beadványában felvázolta azt a kaotikus helyzetet és kavarást, amit Péterffyék a háttérben elkövettek a különböző egyesületek körül: 2021-ben bejelentették a Pécs Jövője Egyesület létrehozását a bíróságon, pár hét múlva viszont azt, hogy a balos frakciószövetségük Pécs Jövőjéért (tehát másként) néven fog futni a városházán. Két hónap múlva bejelentették, hogy mégsem Pécs Jövőjéért, hanem Pécs Jövője frakciószövetség név alatt folyatják ténykedésüket. Egy év múlva, 2022-ben Pécs Jövője Egyesület élén aztán megjelenik az a dr. Bodnár Imre, aki aztán idén januárban a Pécs Jövőjéért Egyesületet is elindította és a korábbi Pécs Jövője Egyesületet átnevezte A Város Jövője Egyesületre.

Mi van a plakáterdő mögött?

Körömi szerint egyébként felmerül a gyanú, hogy mindezek mögött valamilyen gyanús pénzügyi mozgás is lehet, amit szerettek volna eltitkolni a baloldaliak. Megjegyzi azt is, hogy "azt a brutális plakáterdőt, ami Pécsett az utóbbi napokban megjelent, ember még nem látott a városban. Ezt egy március 6-án bejegyzett egyesület – tehát a Pécs Jövőjéért Egyesület – nem képes lebonyolítani, de minimum nem életszerű".