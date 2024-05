Az M6-os autópályán,

- Aszfaltoznak Százhalombatta térségében, a 25-ös és 30-as km között mindkét oldalon lezárták a külső és leállósávot. A munkavégzés kapcsán a 28-as km-nél a Százhalombatta-dél csomópontot is lezárták.

- Aszfaltoznak Rácalmás térségében is a 62-es és 57-es km között, a Budapest felé vezető oldalon lezárták a belső sávot.

Dunaújváros térségében is burkolatfelújtás kezdődött a 63-as és a 67-es km között, a Pécs felé tartókat a belső sávra terelik. A külső és a leálló sáv zárása miatt a 62-es főúti, Dunaújváros-Észak csomópontot is lezárták, ott nem lehet le és felhajtani. A javasolt terelőút a 61-es km-nél a Kulcs/Rácalmás csomópont, illetve a 71-es km-nél a Dunaújváros-centrum csomóponton keresztül használható.



Átadták a személygépkocsi forgalomnak az M6-os autópálya újabb szakaszát a határ felé Bóly és Majs, azaz a 192-es km és a 205-ös km között. Az új autópálya szakasz egyelőre matrica nélkül használható. Mivel az autópálya még nem használható a határig, ezért a tranzit tehergépjárművek továbbra is az 56-os, illetve az 57-es főúton közlekedhetnek Horvátország felé.

Az 58-as főúton, Szalánta belterületén csatornáznak. A 13-as km-nél a félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.