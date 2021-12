Hallasd a Hangod! 2021.11.15. 10:08

Tehetségkutatót szervez a Pécsi Kulturális Központ

Eddig nem volt a megyének külön X-faktor tehetségkutatója és Dan­cing With The Stars programja sem, ám most mindkét közönség- és szereplővonzó területen a legjobb énekesek és táncosok kategóriájában is kiírtak egy versenyt.

M. B. E. M. B. E.

Hallasd a Hangod! – ez a címe a Pécsi Kulturális Központ (Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.) hagyományteremtő tehetségkutatójának, melyet a PKK Pécsi Nyitott Színházi Műhely közreműködésével szerveznek meg november 23–24-én, kedden és szerdán, 17 órától a Pécsi Kulturális Központban.

A művészeteket szerető, valamelyik ágban jeleskedő, lelkes fiatalok jelentkezését egyénileg vagy csapatban várják (jelentkezési határidő: november 19.) a [email protected] e-mail-címen.

A zenei, táncos vagy énekes produkciók meghallgatását követően kötetlen szakmai beszélgetéssel és tanácsokkal segítik az előadókat. A legjobb produkciókból gálaműsort is terveznek.