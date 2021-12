– Évekkel ezelőtt, egy Cseh Tamás-esten fogalmazódott meg bennem az elhatározás, hogy minél több darabot meg kell hívni Vajszlóra. Meggyőződésem, hogy a színvonalból nem szabad engedni, s úgy tűnik, van is rá fogadtatás – tette hozzá a település vezetője, aki már a jövőre nézve is tervezi az újabb programokat. Többek közt Köles Ferenc monodrámáját, A mi utcánkat szeretnék a vajszlóiaknak is bemutatni a közeljövőben.