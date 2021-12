Az ünnepi hangulatról a Szironta Együttes gondoskodik majd. Az adventi harangkoncerten különleges, az angolszász kultúrában népszerű, hangolt bronz kézi harangokon csendülnek fel ismert és elfeledett karácsonyi dalok, melyek az együttes Téli Álom című lemezén is szerepelnek.

Elsősorban angolszász nyelvterülethez kötődő muzsikát hallhatunk, azonban a zenészek klasszikus karácsonyi művekkel is készülnek, így bemutatják kedvelt karácsonyi filmek betétdalait is, illetve kifejezetten kézi harangokra írt darabok is megszólalnak majd az advent harmadik vasárnapján tartott zenés programon.