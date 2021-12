A darab mondanivalója azonban nem egyértelmű. Bizonyára nem is célja igazán nagy tanulságokat levonni, nem válik egyértelművé a szerző álláspontja sem a helyzetről. Az előadás tragikuma egy kifejezetten nehéz sorsú szereplő (Bergendi Barnabás) történetében csúcsosodik ki, aki a függőségek romboló hatását hatványozottan megjeleníti. A végkifejlet drámaisága azonban kevésbé tud érvényesülni, inkább itt is a tragikomikus és abszurd helyzet dominál. Az előadás rávilágíthatna mély emberi drámákra, s kísérletet is tesz erre, a katarzis helyett azonban hiány­érzetet is hagy a nézőben. Ennek egyik oka az időkorlát is, hiszen csak vázlatosan ismertetheti a karakterek problémáit és élettörténetét, így a dolgok mélyére már nem kalauzol el.