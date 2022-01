Az elmúlt években hazánkban is széles körben elterjedt ez a hiánypótló bábszínházi műfaj, tudtuk meg Sramó Gábor igazgatótól. Egy-egy hagyományos színpadi bábelőadást három-, vagy inkább négyéves kortól ajánlanak, ugyanis ekkorra ér el a kicsik szellemi fejlődése oda, hogy már nem valóságként érzékelik a színpadon zajló eseményeket. A csecsemőszínházi előadások megjelenése előtt előfordult, hogy a picik sírni kezdtek, megijedtek a számukra ismeretlen színházi helyzetben. A kifejezetten a legkisebbeknek készült foglalkozások bevezetésével azonban ez a probléma megszűnt, így már a bölcsődések is teljes nyugalommal élvezhetik szüleikkel a bábszínházi élményt.

A csecsemőszínházi előadások a kamarateremben zajlanak, s a fény- és hangeffektusok sem erősek, így nem okoznak ijedtséget. A szülőkkel együtt, intim környezetben, barátságos hangulatban zajlanak a játékos programok, nincs markáns elkülönülés a színpad és a nézőtér közt, gyakran párnákon ülve figyelhetik a történéseket az összegyűltek.

– Az előadás végén a játszók bevonják a gyerekeket, kapnak olyan kis eszközöket, hangszereket, amelyeket a bábszínészek kezében láttak, így a családok együtt játszhatnak a bábosokkal – mesélte Sramó Gábor.

– Kicsit az válik színházzá, amivel a picik a gyerekszobában is találkoznak. Mondókák, dalok, színes formák segítik a világgal való ismerkedést, az érzékszervek fejlesztését játékos, mégis művészi kivitelezésben. Fontos továbbá az élénk színvilág, a kedves és humoros hangvétel.

Mindegyik csecsemőszínházi előadásnak van egy kulcsmozzanata, amelyre a foglalkozás épül. A Cini-cini muzsika című darab középpontjában például a zenélés áll, ritmusjátékok és egyszerű hangszerek által. A Ki lakik az asztal alatt? pedig az otthoni játék, a kuckóépítés élményét idézi fel, egy asztal alatti kis világot bemutatva. A Dödölle című előadás az evéssel, ivással, élelmiszerekkel foglalkozik.

– A gyermeki fantáziára játszik rá ez a darab, ahol a színes műanyag gömbök bármivé átváltozhatnak. Egy piros gömbből válhat cseresznye, alma, dobból fazék, dobverőből kanál lehet egy pillanat alatt, ahogyan a kicsik fantáziájában is – fogalmazott az igazgató.

Ismerős és új impulzusokat adnak

Sramó Gábor elmondta, népszerűek a legkisebbeknek szóló kulturális programok. – Jól eső visszacsatolás, amikor a szülőktől azt halljuk, ők maguk is remekül szórakoztak az előadáson. Nagy élmény számukra az is, hogy láthatják csemetéiket aktívan részt venni, bekapcsolódni az interaktív előadásokba. Olyan játékokat mutatunk be, amit a családok otthon is folytathatnak. Az előadásokon elhangzanak közkedvelt mondókák, amelyek ismerősek lehetnek a piciknek, de mindig igyekszünk kevésbé ismert, elfeledett dalokat, verseket is felkutatni, ezzel is újdonságot nyújtva – mesélte az igazgató.