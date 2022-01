Tájékoztatásuk szerint a Pécsi Egyházmegyében jelenleg négy, a nemzetiségeket külön-külön összefogó referatúra működik: horvát, német, cigány és székely. A német referatúra rendszeresen szervez különféle kulturális és lelkiségi programokat, köztük zarándoklatokat Máriagyűdre és Máriakéméndre, valamint koordinálják a szentmiséket az egyházmegye német nemzetiségek lakta településein.

Pécsett kezdetben a dzsámiban Kele Pál atya misézett német nyelven, aztán a Jézus Szíve-templomba költöztek a liturgiák, de több éve már, hogy a ferencesek Szent Ferenc-temploma adott otthont minden hónap harmadik szombatján a német nyelven bemutatott szentmiséknek. Mindez azonban ez év januárjától megváltozik.

– A német referatúra és a Német Kisebbségi Önkormányzat a közelmúltban közösen kezdeményezte, hogy a német nyelvű szentmisék új időpontra és új helyszínre kerüljenek: a hónap harmadik vasárnapján 16 órai kezdettel a pécsi székesegyházba – közölte a Pécsi Egyházmegye. Hozzátéve, hogy a német nyelven bemutatott szentmiséket az egyházmegye internetes közösségi csatornája élőben közvetíti, a Nemzetiségi Rádió Treffpunkt am Vormittag című német nyelvű magazinműsorában pedig a misét követő vasárnap 10 és 12 óra között felvételről sugározzák.

A Pécsett élő horvát nemzetiségű katolikus hívek is havi rendszerességgel gyűlnek össze a ferencesek pécsi templomában – legközelebb most vasárnap, január 30-án, 16 órakor mutatnak be horvát nyelven szentmisét Pécsett.

Az egyházmegye horvát ajkú katolikusai havi egy alkalommal hallgatnak szentmisét anyanyelvükön, például Kökényben, Kátolyban, Versenden, Nagykozárban. Szalántán a hónap első vasárnapja horvát, a második és a harmadik vasárnap kétnyelvű, Harkányban minden hónap utolsó péntekén, illetve a horvát nap alkalmával van horvát nyelvű szentmise.