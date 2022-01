A legtöbbet a közönség sugárzó hálája, szeretete jelenti

– Azt gondolom, ez az elismerés az egész prímhegedűs szólamnak jár, mi több, a teljes zenekarnak, hogy vállaljuk a covidos időkben is a fellépéseket. Sőt, az sem tántorít el bennünket a koncertektől, ha a karmester és a konferansz is kidől, miként az újévi hangversenyünkön történt. Másrészt az is közrejátszott, hogy több mint harminc éve vagyok a zenekarban, rengeteg pécsi barátom van és szinte minden zenekari produkcióban látható vagyok – összegez Tünde, majd hozzáteszi – a díjnál is többet jelent nekünk az a hála és köszönet, ami a közönség szeméből sugárzik a koncerteken.

Zsoldosné Pothorszki Tünde

– Én jubilálok, 15 éve tanítok a Pécsi Tudományegyetemen, nyolc éve a Pannon Filharmonikusok koncertmestere vagyok és négy éve az egész családommal ideköltöztünk a fővárosból. De egyáltalán nem bántuk meg, mert sokkal több az előnye, mint a hátránya. Másrészt úgy hiszem, a koncertmesteri teendőkön túl az is besegített, hogy négy olyan zeneművem van már, melynek az ősbemutatóját a zenekar játszotta. Továbbá az újévi koncerten és az év során is több kiemelkedő szólószerepem volt – tudtuk meg Bánfalvi Zoltántól.

Bánfalvi Zoltán

– Hat évvel ezelőtt a hegedűművésznő megkapta már ezt a díjat. Mi változott azóta?

– A legfontosabb újdonság, hogy akkor jött az első, azóta viszont további négy unokám született, a zenetanítást pedig ettől a tanévtől abbahagytam. Mert így több időm jut a felkészülésre meg a díszkertemre, ahol az unokák is kedvükre eljátszanak.



– Egy zeneszerző-tanár hegedűművésznek mi jelenti a kikapcsolódást?

– A kamaramuzsika. Benne vagyok a zenekar több kamaracsapatában és egy döntően olasz művészekből álló társaságban is, mely kamaraformációkkal járja a világot. Persze ez napjainkban a vírus miatt nem egyszerű. Megtörtént, hogy repülőre szálltunk, de mire megérkeztünk az európai helyszínre, addigra visszamondták a fellépést. Emellett imádom a nagy autókat. Az olyanokat, amelyekre más épeszű ember nemigen költene. És nem a teljesítmény a lényeg, hanem a technikai különlegességek, a kényelem, az extrák.



Mindkettőjük családját teljesen áthatja a zene szeretete

Zsoldosné Pothorszki Tünde Siklóson született 1967-ben. Pécsett nőtt fel, Kecskeméten járt középiskolába, a legendás pécsi hegedűművész, Gyermán István tanítványa volt a Pécsi Zeneművészeti Főiskolán. 1989 óta tagja a Pécsi Szimfonikus Zenekarnak, a Pannon Filharmonikusok prímhegedűse. Férje, Zsoldos Attila a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója, ugyancsak hegedűtanár. Három gyermekük van, Virág (33), Adrienn (30) és Dávid (28), valamint három leány és két fiú unokájuk.

Bánfalvi Zoltán 1979-ben született Budapesten. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen édesapja, Bánfalvi Béla, valamint Kovács Dénes irányításával diplomázott, 2006-ban DLA-címet szerzett. Szólistaként gyakran szerepel hazai és külföldi zenekarokkal, valamint fellép különböző rádiós és televíziós produkciókban. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán 2005-től tanít, 2013 óta a Pannon Filharmonikusok koncertmestere. Komponálással, átiratok készítésével is foglalkozik. Felesége Matuska Réka, aki 2021 szeptemberétől a Pannon Filharmonikusok koncertmester-helyettese. Luca lányuk 6 esztendős, fiuk, Levente 3,5 éves.