A református templomba várják az érdeklődőket a helyi lelkészek vizsga-istentiszteletére. Patapoklosiban január 23-án vasárnap tizenegy órakor kerül sor az eseményre. A közös imádságot követően a Közösség Házában szeretetvendégségre hívják az összegyűlteket. Ezzel egy alkalomból a délelőtt folyamán korábban, fél tízkor a nagydobszai templomban is tartanak istentiszteletet. Az imádságokon részt vesz Balog Zoltán református püspök és Kocsev Miklós, a Károli Református Egyetem dékánja is. A patapoklosi református templom azért is kiemelkedő helyszín, mert művészi szempontból is kiemelkedő kazettás mennyezet díszíti. A gazdagon díszített mennyezet a 18. században készült barokk stílusban.