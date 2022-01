Kiderült, Moravetz Levente rendezésében láthatjuk újra Fodor Zsókát és Várkonyi Andrást, aki a Barátok köztben szerzett országos hírnevet több mint két évtizednyi játékával. Ugyanebben a hónapban pedig egy pécsi szerző, Balogh Róbert művének, a Közmagyarnak az ősbemutatója is látható. Emellett az évad végén a pandémia miatt tolódó, Testvérek című Illyés Gyula-tragédia is színre kerül. Továbbá pazar a vendégjátékok listája.

Jelenet a Harmadik Színház Ájlávjú című darabjából

A Harmadik bérletével több ilyen színmű megtekinthető, így például a Nézőművészeti Kft. Eleven éjszaka című játéka – többek között Mucsi Zoltánnal, Katona Lászlóval és Fodor Tamással. Jön továbbá a Rózsavölgyi Szalon sikerdarabja, a Táncórák Ullmann Mónikával és Józan Lászlóval. A Nem élhetek muzsikaszó nélkül pedig a beregszászi teátrumból érkezik. És ilyen még valóban nem volt: három pécsi kőszínház összefogásával születik új bemutató.

A Sóska, sültkrumplit január 14-én láthatjuk – Egressy Zoltán komédiáját a Harmadikban korábban több mint százszor előadták Lipics Zsolttal, Fillár Istvánnal és Szél Horváth Lajossal. A focibírói hármasból csak Szél Horváth maradt meg hírmondónak, és az igen aktuális tartalmú színműben a nemzetközi karrierre vágyó sípmester Lipics helyett Reider Péter lesz, míg Fillár helyére Götz Attila áll be. Elöljáróban pedig csak annyit: arról szól, hogyan gáncsoljuk be, akadályozzuk a másikat, ha az többre, nagyobb célok elérésére törekszik.



A rendező is focirajongó hírében áll

Mint Vincze Jánostól megtudtuk, azért változott meg a szereposztás, mert a játékvezető egy 26 esztendős feltörekvő ifjú, ennek megfelelően kellett fiatal tehetséget találni a szerepre, és így esett a választás a Vígszínházból idén Pécsre érkező Reider Péterre. Nem mellékesen kiderült az is, hogy a rendező maga is nagy focirajongó. A sportág rendkívüli szeretetét esetében jól megalapozta nála az, hogy annak idején, még hétéves kisgyerekként látta a Népstadionban az aranycsapatot a skótok ellen, és évtizedek óta ott volt minden PMSC, s ott van minden PMFC meccsen. A Horvát Színház pedig úgy került képbe, hogy kitűnő, rendkívül jól felszerelt hely kamaradaraboknak, ideje hát, hogy erről az oldaláról is megismerjék a baranyai színházbarátok.