A függőség pedig egy olyan testi betegség, amely számos egyéb kórsághoz – rák, szív, cukor – hasonlóan krónikus betegségnek minősül, hosszú távon testi és pszichés károkozást okoz, illetve a társas kapcsolatokra is kihatással van. Több olyan egyesület, szervezet van, amelyek megpróbálnak segíteni a szenvedélybetegeken, ilyen a pécsi Bázis Addiktológiai Szolgálat is. Ők 2020-ban elindították a Bázis Kultúr Faktor rendezvénysorozatukat. Céljuk, mint közölték, hogy közelebb hozzák a józan kultúrát az azt körülvevő helyi közösséghez, a művészet, a kultúra eszközeinek segítségével az érdeklődőket érzékenyítve a függők, a függőség irányába.



A Bázis Kultúr Faktor rendezvénysorozat során több zenei, színházi előadást, irodalmi beszélgetést tartottak ismert, függőségüket felvállaló alkotók részvételével. Korábban egy olyan fotókiállításra is sor került, amelyen a Bázis Addiktológiai Szolgálat fotós közösségének alkotásait nézhették meg az érdeklődők az egyik pécsi belvárosi kávézóban. Az „Érzések” címet viselő fotókiállítás megnyitóján hangzott el a „túlsó part” kifejezés, ami most bekerült a február harmadikán, a Civil Közösségek Háza Pincegalériájában nyíló fotókiállítás címébe is. A túlsó partnak szimbolikus jelentése van. Azt a helyet jelenti, ahová a függőségben szenvedők el szeretnének érni, meg szeretnének érkezni.



A csütörtökön nyíló és február 28-ig látogatható „Gyógyító Képek - Fotók A Túlsó Partról” kiállításon tíz olyan alkotó mutatja be képeit, akik egy része a Bázis segítségével, más része egyéb úton indult el a felépülés útján. A kiállítás megnyitóján fellép a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház, illetve Kugler Tamás.



Tavaly év végén a Bázis Addiktológiai Szolgálat sikeres adománygyűjtő kampányt folytatott, aminek köszönhetően idén tovább tudják finanszírozni a Bázis Kultúr Faktor rendezvénysorozatukat. Remélhetőleg azon a hídon, amit a Bázis nyújt, egyre több szenvedélybeteg indul el, és érkezik meg a bizonyos túlsó partra.