Az egyesület célja, hogy a bázis találkozási pont legyen a térség aktív turisztikai életének szereplői számára. A térségbe érkező turistáknak pedig információs központként is funkcionál a helyszín. A turisztikai főszezonban a Szigetvár Dózsa György utca 14. szám alatti bázison már lehetőség lesz terepkerékpárok, nordic walking botok bérlésére és a zselici kalandozásokhoz szükséges információk szerzésére is.



– Elkészültek a Dél-Zselicet behálózó bakancsos, kerékpáros és lovas túraútvonalakat bemutató térképek, melyek a Túrabázison kívül, számos helyi turisztikai és szállásszolgáltatónál elérhetőek lesznek. A fő cél a látogatók minél szélesebb körű informálása, elégedettségük növelése, a Zselic, mint komplex turisztikai termék felhelyezése az országos aktív turisztikai térképre – mondta el a Szinergia Egyesület munkaszervezet vezetője, Rajczi Román.

Március 23-án az Aktív Magyarország Kormánybiztosság és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ szervezésében, a Szigetvári Vigadóban rendezték meg az Aktívan a Zselicben konferenciát. Nagy Csaba ország­gyűlési képviselő köszöntőjét követően Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztosa számolt be a Zselicet érintő fejlesztésekről.



A délutáni program során a Szinergia Egyesület műhelyén a helyi szállás- és kerékpáros szervezetek a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség előadásában kaptak betekintést az aktuális kerékpáros-turisztikai trendekbe, informálódhattak a kerékpárosbarát szolgáltatói hálózathoz való csatlakozás előnyeiről és lehetőségeiről.



Az egyesület a helyi értékek minél szélesebb körű megismertetése érdekében weboldal kialakításán is dolgozik.

– A Zrínyi Zöldút a Dél-Zselicet hálózza be, keleten összeér a Mecseki Zöldút hálózatával, északon a Sefag Zrt. által kiépített túraútvonalak hálózatába fut bele. A Zselic érintetlenségében megbújó kulturális, szakrális, gasztronómiai és természeti értékekről adatbázis készült, melyek felkerülnek a Szinergia Egyesület által kidolgozás alatt álló honlapra. Célunk egy olyan informatív, turisztikailag releváns honlap létrehozása, mely célzottan látja el az aktív kikapcsolódásra vágyó látogatókat a szükséges tudnivalókat. Ezzel is ahhoz kívánunk hozzájárulni, hogy a visszatérés vágyával zárják le zselici kalandozásukat – mondta Rajczi Román.



A honlapon megtalálhatóak lesznek hosszabb-rövidebb, közlekedési módot és nehézségi fokozatot tekintve is a változatos körtúrák az útvonalon található látnivalókkal, turisztikai és gasztronómiai lehetőségekkel, ezzel párhuzamosan térségi tematikus programcsomagok összeállításával is készülnek.