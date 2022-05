Izgalmas félórás programmal készülnek május utolsó vasárnapján a 10 év körüli gyerekeknek a színházban. A következő évadban bemutatandó ROBINSON! című ifjúsági előadás is ezt a korosztályt célozza meg, melynek tagjai a gyermeknap során e próbafolyamat kulisszái mögé tekinthetnek be, ahol interaktív, izgalmas programra számíthatnak. A rendezvény gyermeknapi ajándék lévén ingyenes, sőt, meglepetésekkel is készülnek a szervezők.

– Eredetileg délelőtt fél tizenegykor kezdődő időpontot terveztünk, azonban rekordsebességgel fogytak el a helyek, így még egy turnust tartunk 12 órakor, melyre keddtől már lehet ingyenesen jegyeket igényelni személyesen a jegypénztárban hétköznap 10 és 18 óra között – számolt be Zábrádi Mariann, a színház marketing- és kommunikációs menedzsere.

A ROBINSON! változatos színházi eszközökkel dolgozza fel Daniel Defoe regényének témáját a címszerepben Széll Horváth Lajossal.

– A darabot Boráros Milada drámapedagógus állította színpadra, és a kiskamaszok életében meghatározó tapasztalatra helyezi a hangsúlyt. Ekkor jelenik meg hangsúlyosan a szülőktől való elválás vágya először. Bizonyára sok felnőtt is emlékszik arra, amikor úgy érezte, legszívesebben világgá menne otthonról. Ezt a témát dolgozza fel a darab, amelyben a színészeink több szerepben is bemutatkoznak – avatott be a részletekbe Zábrádi Mariann.

Az előadást 10 éves kortól ajánlják, de a családok, baráti és iskolai közösségek, felnőttek számára is érdekessé, élvezhetővé kívánják tenni a zene, a mozgás és a legváltozatosabb színpadi eszközök kombinálásával – tánc, zene, árny­játék és bábok is helyet kapnak a készülő előadásban, melyet Boráros Szilárd rendez, s a bemutató tervezett időpontja szeptember 24-e.

Az idei évadban több ifjúságot célzó darabot is színpadra állított a teátrum, Lipics Zsolt igazgató ezt a törekvést kiemelten fontosnak tartja. Amellett, hogy pécsi és egyéb baranyai iskolákba látogatnak el operarészleteket előadva, a kisebbek számára a Pécsi Balett Ludas Matyiját, a tiniknek pedig az Ö.K.Ö.R., azaz az Ö.sszes K.Ö.telező R.öviden című előadást mutatták be – ez utóbbinak folytatása is várható a jövő évadban, elsősorban a kilencedik és tizedik osztályos korosztályt megszólítva.



Témát adhat a beszélgetéshez

Az előadás rá kíván mutatni arra is, milyen megtapasztalni az otthon elhagyását követően minket érő kudarcokat, a saját elképzelésekből való kiábrándulást, a felelősségvállalást és a magányt, illetve arra, hogy ezek az élmények miként viszik előre és teszik érettebbé az ember gondolkodását. Fontos eleme a darabnak az önazonosság megélése és a saját út megtalálása is. A ROBINSON! és a gyereknapi ízelítő a családok számára abban is segítség lehet, hogy a szülők és csemetéik a látottak alapján is megbeszélhetik, közösen átgondolhatják ezeket a meghatározó emberi tapasztalatokat és érzéseket.