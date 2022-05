Mint ismeretes, a fejlesztés az egyike annak a négy nagyberuházásnak, amelynek megvalósítására 2020 végén összesen mintegy 3,5 milliárdos kormányzati forrást kapott a város.



A könyvtár és muzeális gyűjtemény jelenleg üresen álló tetőterében megépülő látogatóközpont kialakítása hamarosan indul, a kivitelezői szerződést a napokban írták alá.



– A munkálatokat helyi vállalkozás végzi, kilenc hónap áll rendelkezésre az építkezés befejezésére – vázolta a részleteket Polics József, Komló polgármestere.



Kiemelte, hogy a Dino-projektet egy évtizeddel ezelőtt, a turizmus fellendítését célul kitűzve álmodták meg – a kormányzati támogatásnak köszönhetően a fejlesztés révbe érkezett.



– A berendezés és az instal­lációs elemek külön közbeszerzések tárgyát képezik – a terv az, hogy jövő nyáron már fogadja a vendégeket a létesítmény – tette hozzá a polgármester.



Az 1966-ban Pécs-Vasason, majd Komlón talált dinoszauruszfaj, a kétszázmillió évvel ezelőtt élt Komlosaurus carbonis lábnyomai, az állat rekonstrukciós szobra, fosszíliák és kőzetek a múzeumban jelenleg is megtekinthetők. A látogatóközpontban ezt kiegészítve, modern eszközökkel mutatják be a bányászati tevékenységből származó különleges földtörténeti emlékeket, a dinoszauruszoktól a széntermelésen át egészen napjainkig.



Egy kisebb, a kiállítások tematikájához kapcsolódó filmek vetítésére lehetőséget nyújtó moziterem és három tematikus kiállítóterem kerül az épület legfelső szintjére a beruházás során. Ahhoz pedig, hogy a létesítménynek ez az új, látványelemeket tartalmazó része megközelíthető legyen, a meglévő belső terek is megújulnak: sok egyéb fejlesztés mellett a bejáratnál a mai kor elvárásainak megfelelő recepció fogadja majd a vendégeket.