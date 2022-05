– Egy műgyűjtő korántsem múltban élő, idejétmúlt figura. A 18. századtól kezdve a társadalom legmodernebb alakjának mondható, aki felismerve a múlt tárgyainak értékét, beemeli őket a jelen kontextusába – fogalmazott Nagy András esztéta, a Janus Pannonius Múzeum Képző- és Iparművészeti Osztályának vezetője a kiállítás megnyitóján.

A Modern Magyar Képtár tárlata a Pictores minores címet kapta, utalva a kismester festők munkásságára – a kiállított képek legtöbbje ilyen, a köztudatban kevésbé ismert, nagy arányban pécsi alkotók munkája. De láthatunk neves művészek festményeit is, mint Csók István, Iványi Grünwald Béla vagy Rudnay Gyula.

– A kismesterek művei nem feltétlenül a kevésbé kvalitásos alkotásokat jelentik, hanem a világhoz való viszony szolidabb, visszafogottabb ábrázolási módjait. A művészeti kánon velük együtt teljes – jegyezte meg Nagy András.

A gyűjtemény története igen kalandos. Radnai Endre apja kezdte el a képek felvásárlását, ő ezt a családi hagyományt vitte tovább.

– Édesapámat, akinek szülei is pécsiek voltak, az 1956-os forradalomban való érintettsége után Berzencére, egy kis somogyi faluba küldték. A művészet iránti szeretete azonban még itt, nagy szegénységében is megmaradt. Jártak akkoriban a falvakba képcsarnokos terjesztők, autóba pakolt képeket árulva. Az így vásárolt három festménnyel indult a gyűjtemény – mesélte Radnai.

– Később édesapám Lengyeltótiba került. Gyógyított ott egy idős házaspárt, akik Pálmay Ilka színésznő oldal­ági leszármazottai voltak. Ő a 19-20. század fordulójának nemzetközi hírű primadonnája volt, rendkívül művelt világpolgár, akinek X. Piusz pápa saját kezűleg dedikált arcképet is ajándékozott. Egyenes ági örökösök nélkül hagyatéka szétszóródott rokonai között, beleértve a Lengyeltótiban élőket is. Bár ajándékba is adták volna, apám megvásárolt három festményt, ugyanis nagyon megtetszettek neki – avatott be a történetbe a gyűjtő.

Így folytatva egyre több kép került a család birtokába. Radnai Endre fiatal felnőttként visszakerült Pécsre, a tanárképzőn végzett, Aknai Tamástól művészettörténetet is tanult. Rövidesen átnyergelt a műkereskedő pályára, régiségboltja Kiméra néven a mai napig működik a Pécsi belváros szélén.



Értő szemekre találtak a képek



Radnai a megvásárolt képeket a Janus Pannonius Múzeumba vitte restauráltatni és szakértői vizsgálatra. – Nagy András felfedezte, hogy ezek értékes, jó képek, így az ő ötlete volt a kiállítás. Nagy András, bár szeret a háttérben maradni, nagy szerepet játszik az elrejtett értékek felkutatásában – mesélte a gyűjtő.

Érdekesség, hogy Radnai képei fontos lelőhelyének bizonyult a pécsi vásár. – Itt alapozta meg gyűjteményét Kieselbach Tamás is, sőt, Rodin szobrai és a Seuso-kincsek is megfordultak itt. Szükséges azonban a kifinomult műgyűjtői szem, mely meglátja a képekben az értéket – mondta Nagy András.