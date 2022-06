A kiállítás témája a 19. század végén megjelenő művészettörténeti irányzat, a japonizmus, mely a japán kultúrára fontos inspirációs forrásként tekint.

A Káptalan utcai Zsolnay Múzeum emeleti termében a múzeum tematikus kamarakiállítások sorát indítja el, a látogatók számára mindig újabb élményt kínálva. A megnyitóra Japán magyarországi nagykövete, Otaka Masato is ellátogatott.

– Az utóbbi évek kutatásai alapján világossá vált, hogy a Zsolnay Múzeum gyűjteménye nagyon gazdag a japonizmus jegyében született alkotásokban – mondta a kiállítás vendégkurátora, Dénes Mirjam, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum szakértője.

Az Európában zajló iparművészeti forradalom során újdonságként megjelenő japonizmust is aktívan tanulmányozták a gyár dolgozói, illetve a család, különösen Zsolnay Júlia is, e hatások erősen jelen voltak a historizmus, a szecesszió és art deco irányzatában is.

– A kiállítás kétkomponensű. Megtekinthetők a Zsolnay család gyűjteményéből származó eredeti japán művek, mint például a falakon látható textilmunkák és rajzok. Emellett a Zsolnay-porcelángyárban az 1870-es és 1920-as évek között készült alkotások is láthatóak – számolt be Dénes Mirjam.

Ebben az időszakban kötött Magyarország diplomáciai kapcsolatot japánnal, elindultak az utazások és a kereskedelem is a két ország között, így a tárgyak és a stílusirányzat hazánkba való áramlása is jelentőssé vált.

– A gyűjteménynek van egy íve, 50 évet ölel át, ez megmutatja azt is, a japonizmus hogyan fejlődött, alakult a gyár tervezőinek kezében. Az idők során a japán hatásokat kombinálni kezdték a kor historizáló irányzatával, valamint gyakran egyéb keleti stílusjegyekkel is vegyítették – fogalmazott Getto Katalin esztéta, a Janus Pannonius Múzeum muzeológusa.

– Láthatunk olyan kezdeti tárgyegyüttest, mely 1875-ből származik – mutatott rá az egyik vitrinben látható, fehér-kék, egyszerű vonalakkal díszített négy tányérra.

– Ekkor a japán hatások még nem épültek be, nem szűrődtek le az európai művészetbe. E korai példák azt mutatják, a tervező nagyon jól ráérzett a japán művészet lénye­gére, bizonyára elmélyült a stílus tanulmányozásában. Kevés motívumot használt, akár csak a párszavas japán haikuköltemények, illetve a természetre fókuszál – állapította meg Getto Katalin.

A Lüszterlepkék és mázmadarak című tematikus kiállítás június 23-tól október 2-ig tekinthető meg a Zsolnay Múzeum (Káptalan utca 2.) nyitvatartási idejében. A tárlathoz kapcsolódóan a Múzeumok Éjszakája program keretében, június 25-én este fél tízkor Tillai Gábor tart tárlatvezetést, illetve a Zsolnay Múzeum udvarán tart koncertet japán hagyományőrző hangszereken Bakos Tünde és Fehér Krisztina. Az udvarban továbbá előreláthatólag a Magyar Origami Kör tart hajtogató workshopot, illetve tradicionális japán tárgyakat vásárolhatnak az érdeklődők.