A pünkösdi hétvége után ettől az évtől kezdve egy újabb látványos állandó programelemmel ismerkedhetnek a Zengővárkonyba látogatók.

Átadták ugyanis a Zengővárkonyi Faluszépítő Egyesület és Zengővárkony Község Önkormányzata által közös munkával létrehozott mesesétálót, Vadkan Vili Sétálóját.

Az ötletet a Diósdiak Diósdért Egyesület által a járványidőszakban létrehozott Dió Döme Sétálója adta, és a zengővárkonyi tervek megvalósításban is tevékenyen részt vett a diósdi egyesület. Zengővárkonyban a vadkan nem véletlen választás, hiszen a falu egy népmonda alapján a nevét egy vadkanról kapta. Pontosabban az őt üldöző telkesgazda „várj kan! várj kan!” kiáltását hallották Várkonynak, innen a név. Aki nem hiszi, utánajárhat Zengővárkonyban, hiszen a Szelídgesztenye-szusszanónál meghallgathatja a teljes népmonda hanganyagát.

A sétáló 11 állomáshelyből, azaz szusszanóból áll, melyeknek nincs kötött sorrendje, és nem szükséges mindet végigjárni egyszerre. Minden állomáson egy-egy mesét hallgathatnak meg a sétáló családok, csoportok. A történetek részben népmesék, részben zengővárkonyiak által írt sztorik Vadkan Vili kalandjairól. A vendégcsalogató kis főhős megszemélyesítése nem volt egyszerű feladat, hiszen fontos volt, hogy olyan kis vadkant teremtsenek, mely minden zengővárkonyihoz egyformán közel áll. Végül Ferling Szonja, hosszúhetényi grafikusművész alkotása nyerte meg a faluszépítő egyesület által kiírt logópályázatot és egyben az ő kis vadkanfigurája lopta be magát mindenki szívébe szinte azonnal.

A mesesétáló bebarangolása közben útba esnek Zengővárkony további látnivalói is, úgy mint a Míves Tojás Múzeum, a Szalma-Kincs-Tár, a tájház, a templom és Rockenbauer Pál sírja. De a gyerekek kedvéért a sétáló áthalad a játszótéren, azaz a Mókák földjén is, így számukra sem válik unalmassá a túra. Ez a remek programlehetőség mostantól folyamatosan várja a látogatókat, és a mesék időközönként frissítésre is kerülnek majd.

Baranyában ez a harmadik mesesétáló, mely a diósiak segítségével jöhetett létre. A meserajongók Vokányba VoKánya, Pogányban pedig PogáNyúl sétálóján hallgathatják a meséket.