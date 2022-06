Szombaton a hagyományokhoz híven ünnepélyes keretek között nyitották meg Siklós egyik legjelentősebb, és legsokoldalúbb kiállítását, a 31. Siklósi Szalont. Mint minden évben, most is az ország különböző pontjain alkotó képzőművészek legújabb műveit tekinthetik meg a látogatók, egészen augusztus elsejéig.

Kovács Ferenc, a Siklósi Szalon egyik alapítója, kurátora elmondta, az idén 71 – köztük 30 baranyai – alkotó művei láthatóak, a képzőművészek között több Kossuth- és Munkácsy-díjas is van, és a korosztály is szerteágazó, a fiatalabb és az idősebb generáció is képviselteti magát a tárlaton. Ez alapján elmondható, hogy a legklasszikusabbtól a legmodernebb irányzatig minden megtalálható a Szalonban, amelynek eredményeképpen valamennyi néző talál olyat benne, amivel tud azonosulni.

A Siklósi Szalont évente körülbelül 50 ezren látogatják, hiszen aki a siklósi várba érkezik, megtekinti a kiállítást is, ezen kívül az évente mást és mást mutató kiállítás körbejárta már Európát is: volt Prágában, Bécsben, Moszkvában, Bukaresten, Dunaszerdahelyen, Párizsban, tavaly pedig Szlovéniában vendégeskedett. Az első szalon 1991-ben nyílt, a kiállítók magját az itt működő két alkotótelep művészei adták.

Az idei kiállítást – mint ahogyan az előzőeket is – Baky Péter festőművész rendezte, és dr. Cs. Tóth János művészettörténész nyitotta meg, a programon pedig Imhof Ede trombitaművész, Rózsa Bernadett énekes, a siklósi Dolce Hegedűegyüttes, valamint Németh János színművész is közreműködött.

Helyi érték lehet

Mojzes Tamás alpolgármester elmondta, az újonnan nyílt tárlat ismét igazolja, hogy a Szalon a kortárs képző- és iparművészet fontos találkozási pontja. Örömmel jelentette be továbbá, hogy Riegl Gábor polgármester kezdeményezésére a Siklósi Szalont hivatalosan is a helyi, majd a megyei értékek közé kívánják emelni. A Siklós Város Díjat pedig Szabó Gábor szobrászművésznek adta át a közösségért végzett, immár 30 évre visszanyúló kimagasló munkásságáért.